Ridefelt gick ut på slutsträckan med två minuter och 48 sekunders försprång till OK Ravinens avslutare Gustav Bergman.

Den rutinerade Bergman jagade stenhårt och närmade sig, men trots att han plockade in en dryg minut lyckades han inte på allvar hota om segern.

– Det var väldigt stressigt att ha Gustav jagande. Jag visste att han hade någon minut att plocka på mig och han är bäst i världen på det här. Det är klart att jag var nervös för att han skulle komma ikapp, men jag fokuserade på mitt och gjorde ett väldigt bra lopp, säger Albin Ridefelt till svenskorientering.se.

Ravinen tvåa – IFK Göteborg trea

Ändå var det först när Ridefelt sprang upp mot sista kontrollen och hörde jublet som han kände att det skulle bli seger.

– Svårt att beskriva känslan. En sådan glädje men också lättnad. Vi har jobbat stenhårt för det här. I år har vi medvetet fokuserat på stafettmentaliteten. Mats Troeng och flera av de rutinerade killarna har gjort ett stort jobb för att vi ska springa som ett lag. Det räckte för oss den här gången, säger han.

OK Ravinen blev tvåa, 46 sekunder bakom Linné. IFK Göteborg var ute efter sin fjärde raka seger, men fick nöja sig med en tredjeplats.

Noterbart är att det var OK Linnés första Tiomilaseger, men två av klubbarna som senare blev OK Linné har vunnit: OK Fyrismalm 1950 och IK Fyris 1971.