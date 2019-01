SOK: ”Det är en seger”

Peter Reinebo, verksamhetschef på SOK, påpekar att den ansökan som i dag skickades in – under det officiella namnet Stockholm Åre 2026 – är något som SOK och andra aktörer arbetat intensivt med sedan i somras. Under den fortsatta gången mot IOK:s beslut den 23 juni i Lausanne kommer det säkert bli tvunget att skruva på olika delar i ansökan men det är ett viktigt besked Stockholms stad kom med, säger han.

Hade det ens varit möjligt att lämna in ansökan utan det beskedet?

– Ja, det skulle jag säga – men styrkan i Stockholms besked ligger i en signal till världen om att man ser positivt på att vi genomför ett OS här, svarar Reinebo.

Ansökan är stark

Han fortsätter med att säga att han tycker att ansökan är stark och han tror att den har stor chans att bli accepterad av IOK.

– Vi har väldigt många pusselbitar på plats nu.

I och med ansökningen om vinter-OS 2026 används ett helt nytt koncept från Internationella olympiska kommittén (IOK). Enligt detta koncept är inte längre värdstäderna formella arrangörer och står inte heller för några ekonomiska garantier. SOK har därför enbart krävt av Stockholms stad att man ska få hyra anläggningar och få använda gator och torg till ett OS.

Det stora politiska beslutet som krävs för en OS-ansökan är den statliga säkerhetsgarantin. Eftersom Sverige saknar regering har Sverige fått godkänt från Internationella olympiska kommittén att komma med säkerhetsgarantin senare.

Enda konkurrenten om OS 2026 är ett italienskt koncept i Milano och Cortina.

Richard Brisius, Kampanjchef för Stockholms OS-ansökan 2026, är glad över att ha lämnat in ansökan, och han tror att det Sverige har en stor fördel.

– Jag tror att det är våra olympiska hjärtan och att vi är ett vintersportande land, vi älskar vintersport. Vi är ett vintersportland och det står vi ut med i omvärlden. Sen har vi en erfarenhet att organisera evenemang och vi har en fantastisk infrastruktur, inte minst här i Stockholm, men även i Åre och Falun, säger han till SVT Sport