Sent på torsdagskvällen meddelade arrangörerna att liknande begränsningar som under OS kommer att gälla även under Paralympics – det vill säga ingen publik i Tokyo. Däremot kommer man att tillåta ett begränsat antal åskådare vid de tävlingar som hålls i Shizuoka.

Enligt tidningen Yomiuri Shimbun överväger arrangörerna om man ska bjuda in skolbarn som publik till spelen.

Paralympics hålls mellan den 24 augusti och den 5 september.