Nya stjärnskottet – guldaspirant i Paralympics

Att under sin debutsäsong i världscupen ta två segrar i storslalom är inget annat än en stor succé. 19-åriga Ebba Årsjö, ursprungligen från Norrköping men nu boendes i Östersund där hon går sista året på skidgymnasiet blev inför förra säsongen inklassad i paralapint.

Funktionsnedsättning hemlig

Anledningen att hon blev inklassad så sent är att hon hållit in funktionsnedsättning hemlig under alla år.

– Det fysiska kapaciteten hade så stor betydelse när jag blev äldre, det syntes att jag inte klarade av längre att göra vissa saker eller åka lika många åk som dem andra, säger Ebba Årsjö.

– Jag behöver inte gå runt och överprestera längre, alla runt omkring mig har accepterat det. Den enda som inte riktigt har gjort de än det är jag själv för jag tränar fortfarande med ett vanligt gymnasium och tävlar ibland mot dem här på FIS-touren och ibland glömmer jag bort att jag inte är lika stark som dem.

Hon har dålig blodcirkulation i sitt högra ben, vilket gör att hon inte kan bygga muskler lika lätt. Om hon gör tio benböj på sitt vänstra ben kan hon bara göra en på sitt högra.

Drömmer om Paralympics

Nu har hon snabbt blivit en av Sveriges största medaljhopp inför Paralympics nästa år efter hennes framgångrika debutsäsong förra året.

– Det är de stora målet, tillsammans med det stora målet att bara börja från början och komma ut ur garderoben, säger Ebba Årsjö.