– Vi hörde att han hade stoppat och han dök inte upp, plötsligt kom han knuffandes med bilen, säger Olivers pappa Peter Solberg till SVT Sport.

– Vi klarade att få in bilen och byte startmotor. Det är inga problem, vi har bra mekaniker här.

Tre sträckor under söndagen avslutar VM-avslutningen från Monza. På sträcka 15 hade Olivier Solberg en snurr på sträckan men tog sig i mål på sjätte snabbaste tiden. Men efter målgång fick han problem med motorn. Startmotorn fungerande inte och han tvingades putta bilen in till service. Solberg bytte startmotor under 15 minuter service och 20-åringen kunde rulla ut för den avslutande sträckan.

Oliver Solberg ligger femma i totalen när sista sträckan pågår.