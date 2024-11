Peder Fredricson, som rider Catch Me Not i Verona, gör sin tredje deltävling för säsongen och har fått en stark start. Sjua vid säsongspremiären i Oslo och sexa i Helsingfors veckan därpå. Fredricson är just nu sexa i totalställningen.

Rolf-Göran Bengtsson, som rider Zuccero, gör sin första världscupdeltävling för säsongen.

Petronella Andersson rider Opaline. Andersson red i Lyon föregående helg, men lyckades inte knipa några världscuppoäng.

