All In har gjort tävlingscomeback

Peder Fredricson har inte tävlat med All In, som har EM-guld och OS-silver, sedan december 2019. Svenske stjärnryttaren valde då att vila guldhästen inför OS.

I den internationella tävlingen Dutch Masters i Nederländerna gjorde All In tävlingscomeback.

Det blev en försiktig start för guldhästen. All In var med i den lägsta klassen 1.40-hoppningen och där blev Fredricson och All In 27:e bästa ekipage.

49-årige Fredricson var själv tillbaka i tävlingssammanhang efter att ha opererat ena handen tidigare under våren. En sena var av i handen och efter operationen tvingades Fredricson att bära gips i några veckor.

