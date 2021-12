Det blev en spännande världscupsöndag i spanska La Coruna. 34-åriga Angelica Augustsson-Zanotelli blev trea i spanska La Coruna. Hon, på hästen Kalinka van de Nachtegaele, var ett av sju felfria ekipage som gick till omhoppning.

Även där var hon felfri, och imponerade på SVT Sports expert Lotta Björe.

– Det är riktigt bra. Det är inte den lättaste hästen ännu, att rida fort på – det ska man komma ihåg, sade Björe, och syftade att Augustsson-Zanotellis häst främst är en utomhushäst och inte helt lättriden på små inomhusbanor.

23-årig tysk vann

De två felfria ritterna räckte till en tredjeplats, då två ekipage var snabbare. Snabbast var den 23-årige tysken Philipp Schulze Topphoff på Concordess NRW, vilket innebar den första världscupsegern för tysken.

Tvåa blev Frankrikes Gregory Cottard med Bibici.

Fem deltävlingar kvar

Efter fem deltävlingar i världscupen ligger tre svenska ryttare bland de 18 främsta, vilket ger en plats i världscupfinalen. Ytterligare fem deltävlingar med chans att kvala till finalen i Leipzig i April återstår dock med massa poäng på spel.

Irländaren Dennis Lynch toppar totalen i den västeuropeiska ligan efter fem deltävlingar.

Jens Fredricson är främsta svenska ryttaren i totalen på en sjätteplats, Augustsson-Zanotelli ligger på 16:e plats och Douglas Lindelöw på 17:onde.

Totalställningen i västeuropeiska ligan.

De två främsta hästhoppnings-svenskarna tävlade i dag i Geneve, på Rolex Grand Prix of Geneva. Där slutade Henrik von Eckerman med King Edward sjua och Peder Fredricson med Catch Me Not S 25:a.