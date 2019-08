Här tränar Kittel för världsettan Werth

Under tre års tid har den svenska dressyrstjärnan Patrik Kittel tränat för Isabell Werth, deras gårdar i Tyskland ligger bara en timme från varandra. På fredagsförmiddagen passade Kittel, som tog ett EM-brons med det svenska laget och slutade elva i Grand Prix Special, på att vässa sin egen och Well Done de la Roches form inför lördagens kür.

Vid sidan av banan fanns Isabell Werth och coachade ekipaget.

– Det är väldigt, väldigt bra. Hon är väldigt duktigt och ganska kritiskt. Det handlar om millimeter och man ska göra allting rätt. Men det är en väldig trygghet att ha henne. För att bli bättre måste man jobba med de bästa, säger Kittel.

Tre svenska ryttare till start

Isabell Werth har redan vunnit två EM-guld i Rotterdam, lagguldet och guld i Grand Prix special. Nu talar allt för att hon vinner guld även i dagens klass. SVT sänder EM-küren med start 14.55 i SVT2.

Dressyrryttarna har ridit en individuell final och nu väntar höjdpunkten – küren.

Sverige har tre ryttare till start – Therese Nilshagen, Patrik Kittel och Juliette Ramel.