Malin Baryard Johnsson: ”En mentalt svår situation”

Hon började året i Spanien, fick tävla och komma in i tävlingsbubblan under tre veckor med sina hästar. Men några veckor efter att de åkt hem slog herpesviruset EHV-1, även kallat abortviruset, till i just Spanien, i Valencia. Flera hästar dog och all tävlingsverksamhet stoppades i många länder. Och det har inte kommit igång.

– Det är en mentalt svår situation. Man var på gång och så kom det här bakslaget. Nu hoppas vi bara att det inte blir långvarigt, säger Baryard Johnsson.

OS stora målet

Hon har stora förväntningar på sommaren och OS i Tokyo – men tiden att vässa formen är knapp. Och utöver det nya viruset gör pandemin fortfarande allt osäkert.

– Jag har en ungefärlig plan, ingen definitiv. Det är lite skrämmande men dels är jag lugn i mig själv och så får jag förlita mig på min och hästens rutin.

Hästen hon pratar om är stoet Indiana, en topphäst menar Baryard Johnsson.

– Det är ytterligare en once-in-a-lifetime-häst. Det är inte ofta man har en sådan möjlighet med en häst i rätt ålder och med den potentialen vi har ihop. Och vi har också ett väldigt bra lag till OS.

Drömmer om individuell medalj

Malin Baryard Johnssons har ett OS-silver, två VM- och två EM-silver, samtliga i lag. Med Indiana ser hon möjligheter även individuellt.

– Alla OS-idrottares dröm är ju att ta en individuell medalj, klart det lockar enormt, säger hon.

Tävlingsstoppet för herpesviruset gäller till 11 april först och främst. Sen hoppas hon få viktiga tävlingar för att trimma formen.

– Det har varit ett minst sagt annorlunda år. Och nu kryper det i kroppen att få komma ut, säger Malin Baryard Johnsson.