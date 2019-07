Peder Fredricson vann Falsterbos Grand Prix

Sverige hade fem ekipage till omhoppning i Falsterbos Grand Prix, Douglas Lindelöw, Linda Heed, Peder Fredricson, Annika Axelsson och Rolf-Göran Bengtsson. Av de var det Rolf-Göran Bengtsson som klarade av omhoppningen felfri, och låg på en tredjeplats fram till att Peder Fredricson, som startade sist, gick ut.

Fredricson, som slutade trea förra året i Falsterbo, tillsammans med All In, var felfri och red in på 42.55, 24 hundradelar före italienaren Emilio Biccochi och med Mathieu Billot från Frankrike på tredjeplatsen.

– Falsterbo är en sådan omhoppning att man hellre satsar på att vinna än att få ett nedslag och sluta fyra.

– Nummer ett bakom framgångarna är att jag har fina hästar. Jag är tacksam över att jag har så fina hästar. Nummer två är att man älskar att vinna.

Bengtsson, tillsammans med Oak Grove's Carlyle, blev näst bäste svensk på fjärdeplats.

