Fredricson går All In i Global Champions Tour

Peder Fredricson hade stor framgång i St Tropez förra helgen. Seger i Grand Prix med Catch Me Not och seger i laghoppningen med All In. Den svenske stjärnryttaren hoppas fortsätta formen när han till Global Champions Tour-tävlingen i Valkenswaard bara tar med sig All In.

– Det är sånt man bara kan hoppas på, sen får verkligheten säga hur läget är. Det vet vi på söndag.

I slutet av juli börjar OS i Tokyo. Fredricson tycker att han är i fas.

– Jag har haft en plan för hästarna och har kunnat hålla den planen. Det har gått väldigt bra. Så jag tycker jag är i fas, säger han.

”Fantastisk helg”

Men framgången i St Tropez var större än Fredricson förväntade sig.

– En fantastisk helg. Man önskar att varje helg var så. Jag hade kanske inte på känn att det skulle gå så där bra men ibland faller saker och ting på plats när man har marginalerna på sin sida.

SVT Sport sänder Global Champions Tour från Valkenswaard från 13.55 på lördag.

KLIPP: Fredricson hyllas efter lagtävlingen (29 maj)