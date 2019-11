Peder Fredricson byter ut All In och rider i stället Christian K. Foto: Bildbyrån

Sent hästbyte för Peder Fredricson i världscupen

Peder Fredricson hade planerat att starta All In i världscupen i Verona på söndag. Men nu väljer svensken att byta häst till Christian K.

– All In kändes inte i lika fin form som jag hade hoppats, därför väljer jag att byta häst, säger Fredricson till Hippson.

På fredagen fick Peder Fredricson 12 fel med All In. Under lördagen gick Peder Fredricson in i en 1,45-/1,50-klass med hästen, som han i somras red EM med. Men efter ett par språng valde svensken att utgå. Enligt Hippson kändes valacken inte helt på topp. – All In kändes inte i lika fin form som jag hade hoppats, därför väljer jag att byta häst. Det blir Christian K som får gå världscupen i morgon. Han är i bäst form, därför väljer jag honom, säger han till sajten. Förutom Peder Fredricson kommer också Stephanie Holmén och Henrik von Eckermann till start. SVT sänder världscupen från Verona i SVT1 klockan 14.10.