Det svenska hopplandslaget hade höga förväntningar på sig inför de olympiska spelen i Paris. De kom till OS som regerande olympiska mästare och regerande världsmästare. Men laget rev oväntat ut sig och missade medalj.

När världsettan Henrik von Eckermann sedan föll av King Edward i den individuella finalen var fiaskot ett faktum.

Nu är 43-åringen tillbaka på tävlingsbanan under Dublin Horse Show på Irland. Under onsdagens tidshoppning red von Eckermann in på banan tillsammans med sin häst Iliana, fick startsignal – men valde att inte hoppa ett enda hinder och uteslöt därmed sig själv.

– Det är en bana med mycket pondus, stora läktare, en stor gräsbana, många hästar får lite torgskräck. Han ville bara visa henne banan, förklarar SVT Sports expert Lotta Björe.

– Hästen är åt det heta hållet, ju fler klasser de hoppar, desto hetare blir de. Han vill att hon ska vara fräsch och lugn inför den stora klassen.

Men att han inte hoppar ett enda hinder, hur vanligt är det?

– Det är nog lite olika, de flesta kanske tar ett språng, men han gör den bedömningen att det är det bästa för henne.

Förutom von Eckermann har Sverige skickat Petronella Andersson, Wilma Hellström, Amanda Landeblad och Erica Swartz Ryan till Irlands laghoppning.

Se Henrik von Eckermanns drag i spelaren ovan.