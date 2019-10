Irma Karlsson om nedflyttningen: ”Har haft lite paus”

A-trupp:

Malin Baryard Johnsson, Norrköping, Indiana

Henrik von Eckermann, Wachtberg, Tyskland, Mary Lou

Peder Fredricson, Vitaby, All In, Christian K, Zacramento och Catch Me Not S

Stephanie Holmén, Vellinge, Flip´s Little Sparrow

Fredrik Jönsson, Flyinge, Cold Play

Evelina Tovek, Ätran, Dalila de la Pomme

B-trupp:

Petronella Andersson, Höllviken, Cassini Bay

Angelica Augustsson, Pjungstadt, Tyskland, Nintender Star

Annika Axelsson, Ballingslöv, W Diva Rosa MFS

Rolf-Göran Bengtsson, Breitenburg, Tyskland, Ermindo W

Angelie von Essen, Dinmore, Storbritannien, Cochella

Linda Heed, Tygelsjö, Jarvis van D´Abelendreef

Jacob Hellström, Torna-Hällestad, Jus d´Orange vant’t Bisthof

Irma Karlsson, Hörby, Chacconu

Douglas Lindelöw, Hörby, Cheldon och Casquo Bleu

Fredrik Spetz, Norsholm, Dustin

Erica Swartz, Tomelilla, Jovita

Marcus Westergren, Norrtälje, Calmere

Alexander Zetterman, Linderöd, Lucky Lisa