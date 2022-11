Patrik Kittel är tillsammans med valacken Touchdown rankad som nummer åtta i världen – och är Sveriges bästa dressyrekipage.

Sedan många är tillbaka är 46-årige Kittel bosatt och verksam i Tyskland. Där försöker han agera förebild när det gäller hästvälfärd och menar att Sverige är en av de ledande nationerna i frågan.

– Jag försöker ju sätta lite svensk pränt i Tyskland där jag bor, och försöker naturligtvis anpassa mig efter hur Sverige behandlar hästar och det är jag också stolt över, säger Kittel.

Hästvälfärd är att rida

Han vill dock poängtera, säger han, att hästvälfärd också är att rida.

– Hästarna tycker om att människor jobbar med dem, de tycker om att man rider, de tycker om att röra sig, de tycker om att vara med oss.

För att stärka hästvälfärden ytterligare har FEI tagit fram sex nya rekommendationer, som kan införas i januari 2024 som tidigast.

En handlar om att ta bort kravet på sporrar och kandar, det tvådelade bettet som oftast består av ett smalt tränsbett och ett stångbett, i internationell Grand Prix.

”För att vi har kandar”

– Jag är egentligen för att vi har kandar, därför att jag är för att det inte ska bli skillnad när vi rider ett program, säger Kittel, som är skeptisk till det nya förslaget.

– Det viktigaste är att hästen ska gå under ryttaren, det är hästen vi ska visa upp – inte ryttaren. Där tycker jag att alla ska rida på samma förutsättningar. När man är på den nivån, att du kan rida internationell Grand Prix, då ska du kunna behärska både sporrar och kandar annars har du ingenting där att göra.

”Ett väl inställt kandar orsakar inga tryckskador”

Ett argument som ibland framförs av kandar-kritiker är att det i vissa fall kan orsaka tryckskador i hästens mun.

– Då har du inte ställt in kandaret på rätt sätt. Ett väl inställt kandar orsakar inga tryckskador på en häst. De som är vetenskapligt duktiga på att rida, de ställer in kandaret så att det inte skadar. Jag menar, du kan också ställa in ett träns på fel sätt, det kan också skada. Det är verktygen som du använder som kan skada, det är ju du som gör inverkan, säger Kittel.

