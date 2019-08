Malin Baryard-Johnsson: ”Dags för oss att stå högst upp”

Malin Baryard-Johnsson hymlar inte med hur starkt det svenska laget är.

– Vi är superstarka, det ser extremt bra ut men samtidigt får vi inte glömma att fler länder är bra. Men det är klart att det känns extra bra när vi på förhand vet hur bra vi är, säger hon till SVT Sport.

Hon beskriver laget, som red ihop förra året på VM i Tryon, som väldigt tryggt.

– Vi känner varandra utan och innan. Vi har roligt ihop men vi kan också säga ifrån. Det är väldigt skönt. Det är också otroligt mycket kunskap det här gänget sitter på, det är också en trygghet, säger hon.

Att Sverige är guldfavoriter och har höga förväntningar på sig är inget som verkar störa Baryard-Johnsson. Kanske är det det starkaste laget som den rutinerade svenskan varit en del av.

– Vi var väldigt starka i början på 2000-talet och då var vi lite favoriter innan men det är längesedan, om någonsin, som det pratats om guld på det här sättet. Det är väl dags att vi ska vara i den här formen nu, säger hon.

”Hon är Makalös”

Hon beskriver alla fyra hästar som magiska individer. Hennes egen Indiana hittades i Italien, av ägaren Charlotte Söderström. För Dagens Nyheter berättade Charlotte Söderström nyligen att hon ville hitta ett sto med liknande stam som hennes andra häst, Peder Fredricsons All In. Indiana har samma pappa som All In, och mammorna till hästarna ska enligt Söderström också ha någon koppling.

Baryard-Johnsson har i det svåra stoet hittat en riktigt fullträff.

– Hon är makalös. Vi har haft en lång och tuff resa ihop men den här blomman bara fortsätter bnlomma. Det är en magisk resa vi gjort, och fortfarande gör för vi är inte klara än, säger hon.

Indiana har en lite svår galopp och ridbarheten är inte alltid på topp. Men Malin Baryard-Johnsson har gjort sig känd för att kunna rida knepiga hästar.

– Nu har vi hittat ett sätt som funkar. Anpassar man sig efter henne och får henne att anpassa sig lite efter oss funkar det, säger hon.

– Flippan-klass (Baryards tidigare topphäst Butterfly Flip) den kanske är svår att slå, vi var ändå etta i världen. Det är en bit kvar dit, men samtidigt har sporten utvecklats, det är på ett helt annat sätt. Indiana är en häst som har allt, sen har hon en hel del emot sig och det är de pusselbitarna jag får försöka hålla ihop.

Vad sätter du för mål?

– Först och främst laget, det ser otroligt bra ut. Det är dags för oss att stå högst upp på pallen. Har vi leverat som vi ska kommer vi ligga bra till inför den individuella finalen också. Jag har jättestora förhoppningar på oss, säger Malin Baryard-Johnsson.