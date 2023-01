Ett hästekipage med fyra hästar och en vagn äntrade arenan under prisutdelningen på världscupshoppningen i Leipzig.

Ekipaget skulle passera fem barn som stod uppradade vid prispallen, men kom för nära och en flicka träffades av en häst. Sedan rullade vagnen över henne.

Hon omhändertogs snabbt och speakern meddelade senare att flickan är blåslagen men okej. I ett officiellt uttalande från organisationskommittén i Leipzig ger man ytterligare lugnande besked.

”Sjukvårdare och akutpersonal var snabbt framme och kunde lyckligtvis ge lugnande besked fort. Utöver blåmärken på armarna och benen hände inget med flickan”, skriver man. Se hela uttalandet i botten av texten.

Prisutdelningen avbröts tillfälligt.

”At the World Cup bompetition in Leipzig, a carriage accident occured during the award ceremony for the Grand Prix of Leipzig involving a nine-year-old girl who was part of the ceremony. Paramedics and accident surgeons were on the scene immediately and were fortunately able to give the all-clear quickly: Apart from bruses on her arms and legs, nothing happened to the girl, according to current investigations”.