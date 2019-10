Peder Fredricson tvåa med framtidshoppet

Peder Fredricson har suttit i en skön sits med flera topphästar att välja mellan till de stora tävlingarna under året. Förutom EM-hästen All In, även VM-hästen Christian K, Hansson WL, som dock vilat från tävlingar under sommaren men som finns kvar i stallet, Catch Me not S och Zacramento.

I Helsingfors var Fredricson tvåa på 9-årige Kirlo van den Bosrand i en 1,40-hoppning. Just yngre hästarna är något som Fredricson uppskattar att arbeta med.

– Vi jobbar alltid med att få in nya yngre hästar och bygga på underifrån, det är ett ständigt arbete, säger han till SVT Sport.

– Det som är så kul med yngre hästar är att de fortfarande är under utveckling och man vet aldrig riktigt vilken väg det går. Men varje gång man ställer en ny fråga är det spännande att se vilket svar man får och hur långt de kan gå.

I Oslo hade han med sig åttaåringen Crusader Ice.

– Han är en fantastisk häst, en underbar personlighet, väldigt ambitiös och intelligent. Jag gillar verkligen att rida honom. Jag tycker det är väldigt kul att ha de yngre hästarna och de lite mer etablerade, det är en kul blandning.

SVT Sport sänder världscupen i hoppning i SVT2 och SVT Play från 14.30 på söndag.