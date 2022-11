Han har tre stora mästerskapsstjärnor; All In som har vunnit guld på OS, VM och EM och har sex medaljer totalt, Christian K som tagit VM-silver samt Catch Me Not S som tog brons på EM.

Nu är de 15 och 16 år gamla, vilket betyder att slutet på karriären börjar skymta, och de måste matchas därefter.

— Det är ju ett gäng väldigt bra hästar men nu behöver de lite längre återhämtning mellan tävlingarna bland annat, säger Peder Fredricson.

Säsongen på Global Champions Tour pågår från mars till och med november och utöver det så finns ett mästerskap på sommaren att toppa formen mot. Då finns det inte utrymme att också satsa på världscupen.

— I år har jag inte prioriterat världscupen. Första delen av sommaren hade jag som mål att förbereda hästarna för VM, vara i så bra form som möjligt där. Vi har också ett bra lag på GCT nu med Stockholm Hearts, så det har blivit så, säger Peder Fredricson till SVT Sport.

Superstjärnan All In gör heller inga tävlingar alls inomhus, vilket är där världscupen avgörs.

— Han trivs bäst utomhus, så nu får han en lång paus över vintern så sätter vi i gång honom sedan och känns han bra så blir det en säsong till, säger Peder Fredricson.

Närmast tävlar Peder Fredricson på Sweden International Horse Show på Friends Arena, med hästarna Christian K och Tiamathara, och SVT Sport sänder från och med torsdag.

Här ser du Sweden International Horse Show på Play >>>