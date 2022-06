Totalt fem svenskar fanns med i 1,55-hoppningen på Stockholms Stadion. Två av dem, Petronella Andersson och Peder Fredricson, var felfria och tog sig vidare till omhoppningen där nio ekipage gjorde upp om segern.

Andersson och Cazzina Z var först ut, red snabbt men noterades för åtta fel. I och med det blev det en niondeplats för ekipaget.

– Jag är först ut och måste försöka rida så fort jag kan i princip. Hästen var egentligen bra, tappar ridbarheten lite i slutet och blir svår att svänga och då kommer det några fel också, säger Andersson till SVT Sport.

”Hoppade bra”

När Fredricson och Catch Me Not S gick ut som näst sista ekipage var Daniel Deusser i ledning. Tysken var ett av tre felfria ekipage så långt men hade den snabbaste tiden – 35,96 sekunder.

Fredricson hoppade stabilt och felfritt men var 0,32 långsammare än Deusser och placerade sig som tvåa.

Det blev till slut en tredjeplats för Fredricson efter att Bertram Allen, Irland, tillsammans med hästen Pacino Amiro hoppat felfritt på tiden 35,92.

– Jag hoppade Catch Me Not och han hoppar bra. I omhoppningen hade jag tänkt gå på sex språng mellan tvåan och trean, men jag flöt ut lite grann och fick in ett extrasprång och det kostade mig segern, säger Fredricson.

von Eckermann snabbast

Henrik von Eckermann, som visat en strålande form under helgen, kom till start med Glamour Girl. Ekipaget var snabbast på tiden 73,14 men rev ett hinder och slutade på tionde plats.

Efteråt förklarade svensken vad som orsakade rivningen:

– Jag fick inget flyt i det. Kom runt i svängen och fick hålla alldeles för mycket. Hon är också lite känslig på det sättet att när du håller ett väldigt jämnt flyt och låter henne vara så är det väldigt enkelt. Men så fort jag inte kommer ur sväng utan måste hålla när jag kommer ur sväng, det gillar hon inte riktigt och då vill hon springa i stället. Det är mitt jobb där att se till att ha henne färdig ur sväng så att jag kan rida till hindret och inte hålla i henne till hindret. Och det fick jag inte riktigt till i dag, säger von Eckermann.

Inte heller Evelina Tovek, tolv fel, och Marcus Westergren, åtta fel, tog sig vidare till omhoppningen.

