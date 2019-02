Trots nya segern – Fredricson tvekar om världscupfinalen

Att Peder Fredricson tveksam till start i världscupfinalen i Göteborg 3-7 april beror på att han vill säkerställa att hans hästar är i toppform.

– Vi kommer ett steg närmare, sa Fredricson efter segern i Norge, enligt Svenska ridsportförbundet.

Tillsammans med H&M All in vann han Grand Prix-tävlingen i norska Lilleström där ekipaget red felfritt. I Norge har Fredricson dessutom radat upp felfria ritter med Zacramento och Catch Me Not S.

– Hästarna har hoppat bra, säger Fredricson.

Fredricson visar definitivt form, förra helgen vann han med Christian K.

SVT Sport sänder världscupfinalen i Göteborg.