Hör Kate Markey förklara pillret och studien i spelaren ovan.

I grunden är forskningsstudien en uppföljning på research som gjordes under U23-EM i Dublin. Där kom man fram till att simmarnas kärntemperatur sjönk efter uppvärmningen och att de anlände till startblocken kallare än önskat.

– För att reda ut detta gjorde vi en värmeanalys och i det här fallet använde vi oss av värmeplagg direkt efter uppvärmningen och utgick ifrån att simmarna skulle kunna ha på sig dem i 25-30 minuter före ett lopp. Anledningen är hjälp till att behålla den värme som de genererat under sin uppvärmning, eller till och med höja den en aning, säger Kate Markey, doktorand på Loughborough University och ledare för studien.

Att ha på sig värmeplaggen bidrar till målet att trappa upp kroppstemperaturen för att stimulera svettning och ökat blodflöde. Den reaktionen kan i sin tur innebära prestationsfördelar i form av bättre syretillförsel i musklerna, enligt Kate Markey.

Mäts med hjälp av piller

För att ha koll på hur kärntemperaturen i kroppen förändras fick de svenska stjärnsimmarna, däribland Michelle Coleman och Louise Hansson som ingår i den nämnda studien, ta ett piller kvällen före loppet.

– Pillret gör det möjligt att mäta den inre kroppstemperaturen var trettionde sekund under tiden som de har pillret i kroppen, vilket är uppskattningsvis 12-48 timmar. Efter tävlingen kan vi sedan gå in och se över kroppstemperaturen från det att simmarna gått upp på morgonen fram till loppet.

Analysen omfattar uppvärmning, nedvarvning under försökspass och finalloppet kvällstid. När pillret sedan kopplades till en monitor, som simmarna fick ta på sig emellan tiden i bassängen, laddas alla behövliga värden ner i researchsyfte. Värmekläderna används dock också separat utan termometerpillret vid andra tillfällen. I det här fallet samlas data in till forskningen via mätningen.

Resultatet av studien är inte helt färdigställt. Simlandslaget kommer att nyttja värmekläderna, men inte metoden med pillret, under OS.

De svenska stjärnsimmarna som ingår i studien ser positivt på satsningen.