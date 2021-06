Förbundskaptenen om Alshammar: ”Har en bit kvar”

Alshammar – som i går gjorde comeback efter nästan fem år – hade 16:e tid i försöken, 57,82, och fick simma B-final. Där slutade hon åtta och sist på tiden 58,41. Hanna Eriksson vann på 57,02.

Alshammar gör comeback med tankarna på att försöka ta en plats i det svenska OS-laget på 4x100 meter frisim, men enligt Ulrika Sandmark är det en bit kvar.

– Vi har några tjejer som har simmat ganska snabbt i år, då behöver hon komma ner en bra bit, säger Sandmark till SVT Sport.

”Ligger närmast till”

Enligt förbundskaptenen är det flera tjejer som är intresserade av platsen. Sara Junevik och Sophie Hansson ligger bäst till för tillfället.

– De ligger närmast till just nu men man har möjlighet att kvala in till laget ända till den 27 juni. Då är sista kvalmöjligheten. Vi har planerat hela tiden att vi ska ta ut den fjärde lagkappstjejen ganska sent.

Så dörren är fortfarande öppen?

– Precis, det är öppet för alla. Det enda kruxet är att man måste ha gjort en viss tid för att man ska vara aktuell för ett lag över huvud taget. Den tiden är 56,0.

Det är en bit?

– Ja, det är en bit. De här tjejerna som ligger lite före har gjort individuellt ungefär 55,8. Så det är en bit ner. Så vi får väl se. Det är öppet fram till den 27 juni för Therese och alla andra som är intresserade av platsen, säger Ulrika Sandmark.

”Rör om i grytan”

Hon gläds åt 43-åriga Alshammars comeback.

– Det är alltid roligt när någon kommer och rör om lite i grytan. Hon simmade riktigt snabbt i går på 50 fritt och hon är ju en profil som tillför en hel del som person också.

Tidigare i veckan berättade Alshammar att hon har hållit i gång och för några månader sedan började hon fundera på om hon kunde ta sig ner på bra tider till OS i Tokyo i sommar, då det saknas en fjärde given simmare i det svenska lagkappslaget med Michelle Coleman, Sarah Sjöström och Louise Hansson.

– Jag har tänkt att vara en del i laget och att det finns kapacitet till det, sade Alshammar till SVT Sport.

Sarah Sjöström simmar A-final på 100 fritt senare i kväll, i tävlingen som är en deltävling i Mare Nostrum-touren.

KLIPP: Sjöström trea i comebacken (1 juni 2021)