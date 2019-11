Coleman totaltrea när världscupen ska avgöras

Svaret kommer i Doha, Qatar, där världscupen avslutas under tre dagar.

Coleman ställer upp på fyra distanser: 50 meter fritt, 100 meter fritt, 200 meter fritt och 50 meter fjäril.

Stora framsteg på 50 m fritt

Svenskan är redan klar för final i kväll på 50 meter fritt efter att ha noterat den näst snabbaste tiden i försöken, 25,07. På just under 50 meter fritt har Coleman gjort stora framsteg under året. Hon har förbättrat sin tid från 25,06 till 24,26.

– Helt galet, jag är lite chockad själv över resultatet. Det är ett ganska stort kliv, åtta tiondelar är mycket på 50 meter, sa Michelle tidigare i höst.

Fina prispengar

Ekonomiskt har hon redan dragit in runt en halv miljon kronor på sina resultat. Det kan bli en halv miljon till om hon behåller tredjeplatsen bakom Cate Campbell, Australien, och Katinka Hosszu, Ungern, som ser ut att göra upp om slutsegern.

–Jag gjorde inte världscupen för att tjäna pengar, utan för att tävla, så det är bara en jättestor bonus, har den nyblivna 26-åringen sagt om prispengarna.

Ungerskan Jakabos som utmanar Michelle Coleman om tredjeplatsen ställer upp på nio distanser, mer än dubbelt så många som svenskan, för att försöka ta så många poäng som möjligt.

Det ser ut att bli en kamp ända in i kaklet i Doha!

Michelles program i Doha:

Torsdag: 50 m fritt (final ikväll)

Fredag: 200 m fritt och 50 m fjäril

Lördag: 100 m fritt.