Polskan Dominika Sztandera vann på 30,55, en tiondel före finländskan Veera Kivirinta. Sedan följde Klint Ipsa på 30,90 och ännu ett personligt rekord.

– Jag kom in i det bra och det var ett bra lopp där jag var med från början så jag är nöjd, säger Klint Ipsa från bassängkanten i Belgrads utomhusbassäng denna soliga kväll – inte alls som under åskvädret under gårdagen.

Du sätter personrekord både på 50 och 100 meter. Vad är det som stämmer?

– Det mesta stämmer och mina starter har blivit bättre och allt klaffar i tekniken, säger Klint Ipsa.