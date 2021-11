Lars Frölander simmade in på den tidigare svenska rekordtiden 22,97 under en världscuptävling i New York 2001. Sedan dess har ingen varit snabbare.

Men Oskar Hoff har varit nära. Han hade 23,01 i försöken och i dag nådde han hela vägen.

Hoff simmade in på 22,95 i semifinalen.

– Det var på tiden, säger Frölander i SVT:s sändning.

För Hoffs del räckte det tyvärr inte till final. Han blev sexa i sin semifinal.

– Man kan inte vara missnöjd med sitt första svenska rekord. Jag är jättenöjd, säger Hoff efter att ha gratulerats av Lars Frölander i sändningen.

Erik Persson klar för final

En annan blågul herrsimmare som imponerade var Erik Persson som gick till final på 200 meter bröstsim – samma distans som han tog silver på för två år sedan.

När Persson simmade in som tvåa i Glasgow 2019 var det hans första internationella mästerskapsmedalj någonsin. Sedan dess har det blivit ytterligare en medalj – ett brons på 200 meter bröst på långbane-EM i Budapest.

Klipp: Erik Persson till final

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Erik Persson till final på 200 meter bröst Foto: Bildbyrån

Frågan är om det kommer en tredje i Kazan.

Chansen finns i alla fall. Persson är vidare till final på 200 meter bröst efter att ha kommit tvåa i sin semifinal på 2.03,50.

– Jag fick en god känsla genom loppet och ser fram emot finalen i morgon. Förhoppningsvis kan jag sänka tiden lite, säger Persson.