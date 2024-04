Se Victor Johanssons avslutning i spelaren ovan.

Victor Johansson har stått för fina insatser under Swim Open i Stockholm. Under gårdagen kom han tvåa på 400 meter fritt och följde upp det med en överlägsen seger under lördagen.

På 1500 meter fritt gick svensken i mål på tiden 15.04,97 – 18 sekunder före tvåan Alexander Aslak Nörgård.

– Det känns väldigt bra. Det har varit ett jättebra block av träning efter VM. Jätteskönt att komma iväg med en femtonhundring bara några sekunder från personbästa. Det ser väldigt bra ut, säger han efter loppet i Pluto TV.

Victor Johansson satte svenskt rekord på 1500 meter fritt under sommaren 2022 med tiden 14.58,59.