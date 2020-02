Helena Ekholm och Björn Ferry. Foto: Bildbyrån

Ekholm: ”Inte förvånad att det drabbar just honom”

Italiensk polis har under morgonen genomfört en dopningsrazzia mot ryske världsmästaren Alexander Loginov, som tidigare varit avstängd för dopning mellan 2014 och 2016.

– Just nu vet vi inte så mycket mer men jag är inte förvånad att det drabbar just honom med tanke på hans historik, säger SVT:s expert Helena Ekholm.

Italiensk polis slog till mot ryska skidskyttar tidigt i morse – med världsmästaren Alexander Loginov som mål. Han blev, tillsammans med lagkamraten Jevgenij Garanitjev, väckt av att polis försökte bryta upp dörren till deras rum. – De tog våra vapen, som om vi var farliga kriminella, säger ryssen själv till Match TV. Ferry: "Inte oväntat" Såhär reagerar SVT:s experter Björn Ferry och Helena Ekholm på morgonens stora nyhet: – Tråkigt, men inte helt oväntat. Eftersom det har hänt honom förut är jag inte överraskad, säger Ferry. – Jag är inte förvånad att det drabbar just honom med tanke på hans historik. Han har ju varit avstängd för dopning tidigare och det har varit mycket spekulationer även nu. "Stressat i ryska laget nu" Razzian skedde bara timmar före dagens herrstafett där Loginov just nu står uppskriven som Rysslands siste åkare. Även Garanitjev ser i nuläget ut att åka som planerat. – Att bli väckt av en razzia och sedan ändå känna att "jag kan nog tävla i dag"... själv skulle jag nog vara ganska skakad och chockad och inte tänka på tävling det första jag gör, säger Helena Ekholm. Björn Ferry tror att den svenska landslagsledningen redan hade ställt över personen i fråga. – Det måste vara jäkligt svårt för lagledningen att veta hur det här blir. Det är nog stressat för hela den ryska organisationen. De försöker komma tillbaka till finrummet men hamnar längre och längre ifrån, säger han. KLIPP: Samuelsson om Loginov: "Var jag fyra hade jag varit förbannad" (15 februari 2020)