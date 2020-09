Förbundet vill ha dispens för Stina Nilsson

Stina Nilsson laddar för sin första säsong som skidskytt och planen har hela tiden varit att Nilsson ska tävla i IBU-cupen, nivån under världscupen, under debutsäsongen.

Men i fredags kom beskedet att alla tävlingar i IBU-cupen i november och december ställs in på grund av coronapandemin. Hur åkare, som vanligtvis kvalar in till världscupen via IBU-cupen, gör nu är i nuläget oklart.

Men Sverige hoppas att Nilsson kan få chansen i världscupen ändå.

– Vi har ställt frågan till IBU om det är möjligt att Stina kan få köra världscupen utan att ha kvalificerat sig dit via IBU-cupen. Men vi har inte hört något än, jag gissar att det har fått in en hel del frågor efter att beskedet kom att cupen ställs in. I vissa länder finns det ett helt lag som måste kvala in, säger landslagstränaren Johannes Lukas till Expressen.

Förbundet kommer också se över om det finns andra kvalifikationstävlingar. Det viktigaste är att Nilsson får tävla mycket.

– Världscupen är inte mitt största mål med Stina, utan det är att hon får tävla mycket och får använda det som hon har lärt sig under träningar. Varje tävling kommer att vara något nytt för henne, säger Lukas.

Klipp: Stina efter skadan: ”Jag måste vara försiktig och klok” 15/9 2020