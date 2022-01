Skidskyttelandslaget anlände till Kina under torsdagskvällen, lokal tid, men först under fredagen fick de möjlighet att spana in OS-banorna och skjutvallen i Zhangjiakou.

– Det är verkligen ett väldigt häftig stadion och väldigt fina banor. Hela området tycker jag var väldigt bra och det var en positiv första dag, berättar Johannes Lukas när SVT Sport når honom.

Han beskriver det som en tuff bana, vilket de hade förväntat sig, och att man måste orka driva på farten hela vägen.

Passar svenska åkarna

– Det är inte de där jättelånga nedförsbackarna där man kan återhämta sig. Men det är en intressant och harmonisk bana som jag tror passar oss väldigt bra, säger han och utvecklar:

– Vi har sett under vintern att vi har bra fart ute i spåren, om vi hittar samma fart nu så tror jag absolut det är en fördel på den här banan där det kan bli stora avstånd i åkningen.

Trots att det inte var så mycket vind just i dag är det något skidskyttarna förbereder sig på att de kan få hantera under tävlingarna som drar igång den 5 februari.

”Blåser normalt sett mer”

– Jag tror att det är bra att vi är här så tidigt och har gott om tid, så att man blir van vid att det kan bli kallt och blåsigt och inte blir överraskad två dagar innan tävling, säger Lukas.

– Vi pratar mycket med alla runt omkring som har varit här länge och IBU-folk som har jobbat med skjutvallen i flera veckor, och de har bekräftat att det normalt sett blåser mer.

Men 28-åringen poängterar också att man inte ska fokusera allt för mycket på detaljer som kyla och vind.

– Man ska se hela bilden och den är just nu väldigt positiv.