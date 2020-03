Öberg: ”Glad att min idrott är väldigt jämställd”

Summan är mer än det dubbla mot den svensk som drog in näst mest i prispengar, Britta Johansson Norgren. Öberg åkte in 145 000 euro i de individuella loppen, fick 10 000 för segern av distanscupen och fick ytterligare 22 000 euro för framgångar i olika stafetter under vintern.

Totalt 177 750 euro vilket blir drygt 1,9 miljoner kronor i dagens kurs.

– Vi får förhållandevis bra med prispengar och det är många som får, det är fler som får möjligheten att leva på sin sport. Det är precis samma prispengar damer som herrar. Jag tycker IBU ger tillbaka till skidskyttet på ett bra sätt, de satsar på att sprida sporten i många länder, säger Hanna Öberg.

”Min målsättning är att vara en förebild”

Prispengarna är långt ifrån den enda inkomsten för våra svenska skidstjärnor. Alla åkare har personliga avtal med sina respektive förbund och egna sponsorer. Många av dessa avtal ger dessutom bonusar utifrån hur man lyckas sportsligt.

Så även om medaljregnet uteblev på VM i Antholz kan Hanna Öberg på många sett se tillbaka på en guldkantad säsong.

– Min målsättning är att vara en förebild och inspirera andra att man kan klara mer än man tror, säger Öberg.

