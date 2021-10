I slutet av förra säsongen dalade formen för Hanna Öberg. Teamet runt henne kom fram till att hon under perioder hade haft låg energitillgänglighet – eller det vi i dagligt tal kallar energibrist.

– Jag skulle säga att jag har ganska bra kunskap om hur mycket jag måste äta och hur mycket energi jag måste fylla på med när jag tränar och tävlar. Men i vintras hade jag vissa tävlingar där jag kunde gräva lite djupare och ta ut mig lite mer, berättar Hanna Öberg.

– Det krävde en högre nivå av återhämtning. Jag gjorde ungefär som vanligt, medan det krävdes nånting lite extra och det är väl det vi kommit fram till, fortsätter hon.

Kostregistrering har lett till justeringar

Hanna Öberg och hennes dietist Linda Bakkman, som arbetar för Sveriges olympiska kommitté, har kommit fram till att det med stor sannolikhet redan under förra sommaren var en period då hon inte fick i sig tillräckligt med mat och energi i förhållande till den energi hon gjorde av med under träningarna.

– Jag får inte slarva. Jag kanske hade släppt lite på det fokuset 100 procent, att veta att jag är på rätt sida.

Landslagsåkarna gör regelbundet olika typer av undersökningar och mätningar för att se till att energiintaget, över tid, är som det ska. Under en period i våras gjorde Hanna bland annat en kostregistrering. All mat vägdes på våg, ingredienser och mängd skrevs in i en app och utifrån den informationen kunde de bland annat räkna ut energiintaget.

Öberg har till exempel sett att hon måste få i sig mer mat vid det sena kvällsfikat för att hålla energinivån tillräcklig hög under natten och hon har även utökat energiintaget vid vissa typer av pass.

– Framförallt under styrkepassen, där jag egentligen inte använt mig så mycket av sportdryck tidigare, så har jag nu gått upp och dricker sportdryck även under dom passen, berättar Hanna.

”Förhoppningsvis ska jag inte hamna där igen”

Planen den här sommaren och hösten har varit att korrigera så att energiintaget nu ger extra marginaler inför stundande säsong med OS i Peking i februari.

– Så klar har jag det här med mig och har lärt mig någonting av det, så förhoppningsvis ska jag inte hamna där igen. Och jag hade ju heller gjort det, ja som det blev, förra året, än att det hade blivit den här vintern, säger Öberg

Se hela reportaget här: