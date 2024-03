Peppe Femling har en tung säsong bakom sig och har tidigare flaggat för att helgens världscuplopp kan bli karriärens sista.

Så blir det också.

När Femling åkte i mål som 45:a i dagens jaktstart tog det svenska laget emot honom med kungakrona, champagne och applåder.

– Ett jäkla mottagande. Jag tappade det lite, säger en rörd Femling efter loppet.

Femling hyllas

Femling har varit en given del av det svenska landslaget under många år och var bland annat med i stafettlaget som tog guld under OS i Pyeongchang.

– Han har betytt otroligt mycket för laget och för min karriär. Jag hade aldrig blivit så bra som jag är, om det inte vore för Peppe Femling, säger Sebastian Samuelsson.

– En stor förlust för oss i laget. En trygg punkt som kommer vara väldigt saknad, säger Jesper Nelin.

Johannes Lukas var i tårar efter beskedet och öste lovord över Femling.

– Han har hållit ihop det här laget hela tiden. Det är en stor person och en väldigt bra lagkamrat. Han är mer än en idrottare för mig.

Beskedet innebär att skidskyttelandslaget blir två profiler fattigare nästa säsong. Tidigare har även Mona Brorsson meddelat att hon avslutar karriären.