De tävlade i IBU-cupen i finländska Kontiolathti i helgen och började resa mot Österrike i måndags men problem med tåg, inställda flyg och ett plan som skulle till Innsbruck men som i stället landade i Verona har ställt till det rejält.

Vid 17-tiden på torsdagen anlände de äntligen till Hochfilzen efter att ha tagit tåg från Verona under dagen. Gevären finns dock inte med, en nog så viktig detalj.

– Jag är inte avundsjuk och tycker ganska synd om dem. De skulle kommit hit i måndags. De får inte en så tacksam uppladdning, säger Elvira Öberg från ett soligt Hochfilzen till SVT Sport, under torsdagseftermiddagen.

– Jag hoppas att de hinner få hit grejerna och i alla fall skjuta någonting på vallen innan tävlingen, säger Linn Persson några timmar innan Andersson, Ivarsson och Nykvist anslöt till truppen.

”Hoppas de hinner skjuta någonting”

Om det skulle behöva tävlas med reservvapen är det ett stort ingrepp i en skidskytts uppladdning.

– Det är jättestor skillnad med reservvapen. Vapnen är ju väldigt individuellt anpassade där man lagt ner många timmar på det. Det är svårt med ett reservvapen, funderar Elvira Öberg.

Enligt skidskytteförbundets Emma Höglund är det 90 procents säkerhet att gevären kommer fram under kvällen. Trion som anlände sent till Hochfilzen ska jogga lite lätt under kvällen.

Herrarnas sprint över 10 km inleds klockan 11.30 på fredagen och damernas lopp över 7,5 km inleds klockan 14.25, bägge loppen direkt i SVT.