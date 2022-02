Det svenska skidskyttelandslaget har inte direkt rosat marknaden under OS-inledningen. Tre tävlingar har inneburit tre medaljmissar men under fredagsmorgonen blev det ändring på det efter att Elvira Öberg åkt in på en andraplats i sprint.

Öberg, som slutade på en 13:e plats i måndagens distanstävling, gick ut i ett rasande tempo och efter ett felfritt liggande skytte gick hon ut i ledning, 0,4 sekunder före Norges Marte Olsbu Röiseland.

– Jag känner verkligen att liggskyttet känns så bra, jag är så nöjd med den serien. Jag är bestämd och gör precis som jag vill och gör allting helt enligt plan och det gör att jag får en skön start i tävlingen, säger Öberg.

Då såg det riktigt bra ut, men det skulle strax visa sig att Röiseland var omöjlig att rå på denna dag. Norskan höll ett oerhört högt tempo i spåret och när Öberg gled in för det andra och avslutande skyttet hade hon tappat hela 20 sekunder. Då spelade det ingen roll att hon sköt fullt, något guld skulle det inte bli.

– Jag är så sjukt nöjd ändå, det är det här jag drömt om, att få komma in i OS-sprinten och skjuta 0+0 och så lyckas jag med det, det är stort, säger Elvira.

Magnusson imponerade

Silverdrömmen levde dock i allra högsta grad även om italienskan Dorothea Wierer låg lite före. Öberg tog dock in sekund för sekund och vid den sista mellantiden låg hon bara 1,3 sekunder efter. Ett försprång hon fullständigt mosade under de sista kilometrarna, i mål var 22-åringen nämligen sju sekunder före italienskan.

– Jag hade verkligen sagt det på förhand, att är det nåt jag ska göra i dag så är det att ta ut allt jag har för dagen och när jag dessutom får höra att jag går för en medalj så finns det inget annat än att köra med allt jag har, säger Öberg som ser fram emot söndagens jaktstart.

– Jag ska först och främst njuta av det här, det är inte så ofta man får vara med om det här, men sen ser jag fram emot en otroligt spännande jaktstart, jag har ju gett mig själv ett fantastiskt utgångsläge, säger hon.

I skymundan stod Anna Magnusson för sin hittills bästa insats i karriären. Ett felfritt skytte och fin åkning resulterade i en sjundeplats. Även Linn Persson gjorde det bra och slutade tolva. Hanna Öberg gick i mål på en 18:e plats efter att ha skjutit uselt, åkmässigt såg det dock bra ut så det finns hopp inför kommande OS-tävlingar.