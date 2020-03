”Det är som ett struptag på oss förare”

Ljung berättar att förarna generellt investerar uppemot en halv miljon kronor innan säsongen. Pengar som sedan körs in under året – men när alla ligor står stilla kan ingen köra in pengar.

– Vi har ju inga a-kassor och sådant där. Vi ligger riktigt illa till allihop. För oss som lever på det här är det som ett struptag, säger Ljung.

Precis som många andra sporter är speedwayföreningarna beroende av sina intäkter. Att köra utan publik hade inte varit ett alternativ.

– Hade vi kommit igång och kört utan publik hade vi inte klarat mer än någon omgång. Sedan hade vi inte funnits kvar, säger Vetlandas lagledare Mikael Wirebrand.

KLIPP: Veckan när Corona lamslog idrotts-Sverige (15 mars 2020)