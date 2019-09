Smederna tog grepp om guldet efter första finalen

Det var bäddat för finalfest mellan Smederna och Dackarna. Men festen tappade mycket energi redan i det andra heatet. Först åkte Smedernas Alexander Woentin in i luftväggen, men han var snabbt uppe på benen igen. Men det var inte slut där, i omstarten var det dags för nästa Eskilstuna-förare att krascha. Pontus Aspgren tappade kontrollen redan i första kurvan, och åkte våldsamt in i väggen. In kom ambulans, och matchen fick avbrytas under en period. Men till slut lyckades Aspgren att på egna ben gå av banan och fortsätta köra och vann heatet när det startades om.

– Det var en riktig smäll. Tyvärr gick jag på Gomolskis bakhjul och fick en rejäl luftfärd. Satt mig på arslet och flög av cykeln. Jag är mörbultad, men det går, säger Aspgren till SVT Sport.

Spela Aspgren om kraschen: ”Rejäl luftfärd” Foto: SVT

Rivstart av hemmalaget

Det var inte bara antalet krascher som Smederna hade flest av inledningsvis. Laget rivstartade finalen och hade efter fyra heat ledningen med hela 17-7. Men efter det jämnade det ut sig, och Dackarna började hålla jämna steg med Smederna och efter nio heat hade Smederna alltjämt ledningen med tio poäng, 32-22.

Men matchen skulle sluta som den började poängmässigt. Smederna tog i de avslutande fem heaten 20 poäng, och vann den första finalen med 54-36.

– Det sprang iväg lite där tyvärr. Men det är bara halvtid som tur är. Det är 15 heat till, allt kan hända, säger en besviken Jacob Thorssell från Dackarna till SVT Sport efter den första finalen.

”Gäller att vi går ut i morgon och håller fokus”

Final två körs i morgon i Målilla, och det krävs en rejäl upphämtning av Dackarna för att det inte ska bli ett tredje raka SM-guld för Smederna. Och för Fredrik Lindgren och Smederna så blir starten viktig.

– Det gäller att vi går ut i morgon och håller fokus. Om vi minst lyckas hålla jämna spår så får de det tufft, säger han till SVT Sport.