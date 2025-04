Faye Woffinden skriver att den 34-årige maken, som försattes i konstgjord koma, kämpar för att komma igenom skadorna och läka. Han behöver vila efter operationerna.

”Vårt hopp är starkt”, skriver Faye om maken som vårdas på sjukhus i Rzeszów, Polen. Faye är på plats tillsammans med sin svärmor. Hon beskriver dramatiken med att tacka en speciell person.

”Till den speciella personen vi inte kan nämna, som spelade en avgörande roll för att få helikoptern till arenan och till läkarteamet där inne som vårdade Tai innan han ens nådde sjukhuset – ni gav honom en ärlig chans och det kommer vi aldrig att glömma”, skriver Faye.

Under en tävling i polska Lodz under fredagen enades förarna om att skänka all ersättning till Woffinden.