Åhlin-Kottulinsky: ”Tjejer kommer fram och vill börja köra”

Mikaela Åhlin-Kottulinsky blev historisk vinnare då hon vann ett av loppen under Gelleråsens STCC för två år sedan. Segern kom först efter många om och men. Först diskvalificerades hon, för att avgassystemet inte överensstämde med reglementet. För att sedan utses som vinnare igen.

– Just det där vill man bara vara med om en gång, säger Mikaela Åhlin-Kottulinsky till SVT Sport.

Till den här säsongen har 27-åriga Åhlin-Kottulinsky en ny bil. En bil som hon skulle ha fått i april men som kom först för tre veckor sedan.

– Vi har bara haft två träningsdagar i den. Men på sikt finns det potential. Får vi till bilen så kan jag vinna redan nu. Men jag är ödmjuk inför att det är en ny bil, säger Åhlin-Kottulinsky.

Segern förändrade framtiden

Under samtalet med SVT kommer Åhlin-Kottulinsky själv in på hur mycket just segern på Gelleråsen betytt för hennes karriär.

– Det blev verkligen ett jättelyft. Dessutom självförtroendet ett enormt lyft för att fortsätta prestera. Det har länge varit svårt för kvinnor i sporten, för man måste ha någon att associera till. Men efter det har småtjejer börjat komma fram för att säga att de vill börja köra, avslutar Åhlin-Kottulinsky.

STCC Gelleråsen körs nu på lördag och söndag 15:e och 16:e augusti.