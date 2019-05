De kan bli Sveriges bästa idrottsstad 2019

Borås Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + SM-silver Borås Basket – Svag säsong av Elfsborg Publikbarometern: 13. Elfsborg, snitt 6317, fortsätter tappa

93. Borås basket, 1172. Står och stampar. Lag och föreningar: IF Elfsborg (allsvenskan fotboll) tolva 2018

Borås Basket (basketligan herr) 2 i serien, SM-silver 2019

Norrby IF (fotboll superettan), tolva 2018

Borås SK (skidor) 8 på SM-rankingen 2019

SK Elfsborg (simning) 12 på SM-poängrankingen 2018

Borås AIK (Futsalligan herr) 4 i serien

Elfsborg Tennis (Tennis herr) 4 i serien

Elfsborg Tennis (Tennis dam) 8 och sist i serien Idrottare från kommunen på internationell nivå * Karl-Johan Westberg, skidor

* Jesper Nelin, skidskytte

* Emma Fredh, Rodd

Eskilstuna Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Andra raka SM-guldet för Smederna speedway + Sebastian Larsson viktig del i VM-laget som gjorde succé och SM-guld med AIK + Svenskt rekord av Perseus Karlström + AFC Eskilstuna studsade tillbaka till allsvenskan Publikbarometern: 21. Smederna 4841, publiksuccé, störst i speedway

64. Guif, 1827. Minskade åtta procent

67. AFC Eskilstuna, 1740, tappade över 50 procent

99. Eskilstuna United. 1062, fortsätter backa ganska rejält Lag och föreningar: AFC Eskilstuna (allsvenskan fotboll), trea i superettan 2018 – uppflyttade via kval

Eskilstuna United (damallsvenskan fotboll) sexa 2018

Eskilstuna Guif (Handbollsligan herr) 9 i serien

Smederna Eskilstuna (speedway elitserien) trea i serien 2018, SM-GULD

Eskilstuna Guif (handboll allsvenskan dam) 3 i serien, kvalspel – ej uppflyttat

Team Rapid (speedway allsvenskan) Andra framgångsrika klubbar från staden Eskilstuna GF, Gymnastik (J Adlerteg mfl) Idrottare från kommunen på internationell nivå * Sebastian Larsson, fotboll, (VM)

* Lisa Andersson (VM-guld) orienteringsskytte

* Anna Nordqvist, Golf

* Perseus Karlström, gång

* Jonas Adriansson, innebandy

Falkenberg Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Falkenbergs FF upp till allsvenskan + SM-brons för volleybollherrarna Publikbarometern: 42. Falkenbergs FF, 2818, minskade lite Lag och föreningar: Falkenbergs FF (fotboll herrallsvenskan) tvåa i superettan 2018 – uppflyttade Falkenberg (volleyboll herr) fyra i serien – SM-brons Falkenbergs BTK (bordtennis herr) sjua i serien BKF Falkenberg (bowling) sjua i serien Idrottare från kommunen på internationell nivå *Olivia Schough (VM), fotboll

Falun Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + SM-silver IBF Falun innebandy, andra raka silvret + Stefan Olsson, vinnare Wimbledon, rullstolstennis – Falu BS bandy ut ur elitserien direkt – Tung säsong för Calle Halfvarsson + Definitivt genombrott Maja Dahlqvist + Julia Roddar skräll i VM-truppen Publikbarometern: 65. IBF Falun, 1784. Samma som ifjol Lag och föreningar: IBF Falun (Innebandy SSL herr) 2 i serien – SM-silver 2019

IBF Falun (Innebandy allsvenskan dam) Playoff 2 till SSL – ej uppflyttat

Falu BS (Bandy elitserien herr) 12 i serien, 3 kvalserien – degraderat

OK Kåre (orientering) 7 på SM-rankingen 2018

Falun/Borlänge SK (skidor) 6 på SM-rankingen 2019

Sågmyra SK (skidor) 8 på SM-rankingen 2019 Idrottare från kommunen på internationell nivå * Julia Roddar (VM), fotboll

* Stefan Olsson, rullstolstennis

* Jenny Rissveds, Jennie Stenerhag, Ida Jansson, mountainbike

* Calle Halfvarsson, Oskar Svensson, Maja Dahlqvist, skidor

* Måns Parsjö Tegnér, innebandy

* Patrik Hedberg, bandy

Gotland Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Visby IBK upp till SSL Publikbarometern: 102. Visby IBK, 1034 Lag och föreningar: Endre IF (innebandy damer) femma i serien – ut i kvartsfinal

Visby Ladies (basketligan dam) nia i serien

Visby IBK (innebandy herr) klart för SSL efter kval

Visby/Roma HK (ishockey allettan södra) sjua i serien Idrottare från kommunen på internationell nivå * Louise Etzner Jakobsson, paradressyr

* Sara Steen, innebandy

Gävle Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Jacob Markström bra säsong i Vancouver, Elias Lindholm NHL:s bästa poängsvensk – Brynäs herrar missade slutspel – Dalkurd (som spelar i Gävle) degraderat från allsvenskan – Gefle sjunker genom seriesystemet ner till ettan Publikbarometern: 19. Brynäs, 5231. Tappade tre procent

90. Gefle IF, 1194. Forstätter tappa.

100. Dalkurd, 1058, minskat ganska mycket Lag och föreningar: Brynäs IF (ishockey SHL) elva i serien

Brynäs IF (ishockey SDHL) sjua i grundserien, ut i kvartsfinal

Dalkurd FF (Fotboll superettan) 15:e i allsv 18, degraderat (delar med Uppsala)

Gefle IF FF (fotboll div 1 norra), 15:e i superettan 2018, degraderat

Gävle GK (Golf klubblag herr) 5 i SM 2018 Idrottare från kommunen på internationell nivå * Nicklas Bäckström, Jacob Markström, Elias Lindholm, Calle Järnkrok, Jakob Silfverberg, Oskar Lindblom, Andreas Johnsson, Christian Djoos, ishockey

* Sara McManus, curling

* Lisa Andersson, skicross

* Peppe Femling, skidskytte

* Vanessa Kamga, friidrott

Göteborg Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Frölunda svenska mästare och CHL-mästare + Göteborg FC tvåa i damallsvenskan – Göteborg HC sist i SDHL – Lindås IBK och IBK Göteborg åkte bägge ur högstaligor i innebandy + IFK Göteborg etta på SM-rankingen i Orientering, vann Tiomila herr, tvåa dam + SM-silver till Högsbo basket dam som nykomling, stor skräll + Ullevi FK landets bästa friidrottsklubb + Team Götebnorg SK guld och silver i squash + Michaela Meijer svenskt rekord i stavhopp + Gustav Svensson viktig del av VM-laget som gick till kvart + Skateboardbröderna Hadestrand VM- och EM-guld + Cupguld till både Göteborg FC och Häcken Publikbarometern: 5. Frölunda HC, 10 071. Ökade lite. Ny etta i stan och störst i hockeyn

6. IFK Göteborg, 9 978. Minskade rätt rejält

36. Häcken 3461, ökade 16 procent

37. Gais 3405, ökade åtta procent

43. Örgryte, 2733, Ökade sju procent

97. Göteborg FC, 1087

108. Redbergslid, 1000 Lag och föreningar: IFK Göteborg (allsvenskan fotboll) elva 2018

BK Häcken (allsvenskan fotboll) femma 2018

Göteborg FC (damallsvenskan fotboll) tvåa 2018

Frölunda (ishockey SHL) trea i serien – svenska mästare

GAIS (fotboll superettan) tia 2018

Örgryte IS (fotboll superettan) fyra 2018

Redbergslid IK (Handbollsligan herr) 8 i serien, ut i kvartsfinal

Önnereds IK (Handbollsligan herr) 11 i serien som nykomling, kvar efter kvalspel

Göteborg HC (ishockey SDHL) sist i grundserien, kvar efter kvalspel

Önnereds HK (Handboll SHE dam) 5 i serien– till kvartsfinal

BK Heid (Handboll SHE dam) 11 i serien, kvar efter kvalspel

Lindås IBK (innebandy SSL herr) 14 i serien, jumbo – degraderat

IBK Göteborg (innebandy SSL dam) 14 och sist i serien – degraderat

Högsbo Basket (Basket Ligan dam) 7 i serien – SM-silver 2019

Ullevi FK (friidrott) 1 mästerskapsstandaren 2018 – Landets bästa klubb

Örgryte IS (friidrott) 6 mästerskapsstandaren 2018

Göteborg Majorna (orientering) 5 på SM-rankingen 2018

IFK Göteborg (orientering) 1 på SM-rankingen 2018. Vann tiomila 2019

Göteborg Sim (simning) 13 på SM-poängrankingen

Utsiktens BK (fotboll div 1 södra) åtta 2018

Göteborg RF (rugby allsvenskan herr) ut i semifinalen

Göteborg Marvels (Am fotboll superserien), sist i grundserien

GLTK (tennis herr) 3 i serien

Delsjö GK (Golf SM klubblag herr) 7 i SM 2018

Delsjö GK (Golf SM klubblag dam) 6 i SM 2018

Örgryte IS (bowling dam) 6 i elitserien

Team Göteborg SK (squash) elit herr: SM-guld Elit dam: SM-silver

IFK Göteborg Futsal (Futsalligan herr) 7 i serien

Påvelund TBK (Badminton mix) 2 i serien SM-silver 2019

Västra Frölunda BK (Badminston mix) 8 och sist i serien Idrottare från kommunen på internationell nivå * Charlotta Fougberg, Khaddi Sagnia, Lovisa Lindh, Michaela Meijer, friidrott

* Gustav Svensson (VM), Jennifer Falk (VM), Sam Larsson, Daniel Larsson, fotboll

* Viktor Hadestrand, VM-guld, Viking Hadestrand (EM-guld), skateboard

* Nadine Kåmark, trial

* Fredrik Jacobson, golf

* Loui Sand (EM) Daniela Gustin (EM), Olivia Mellegård (EM) Jesper Konradsson, Hampus Wanne (VM) Tobias Thulin handboll

* Charles Barton jr, Johan Löfberg, basket

* Pernilla Lindberg, simning (para)

Halmstad Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + SM-Guld Halmstad BMK badminton, historisk framgång

+ Hylte/Halmstad herrarna vann serien, men förlust i finalen

+ Annika Zelander EM-guld i bänkpress

+ Kristian Karlsson EM-silver i lag Publikbarometern: 45. Halmstad BK 2513. Tappade mycket. Lag och föreningar: Halmstad BK (fotboll superettan), femma 2018

Halmstad BTK (pingisligan herr) 4 i serien, SM-silver

Halmstad BTK (pingisligan dam) 4 i serien, till semifinal

Hylte/Halmstad (volleyboll herr) etta i serien, förlust i finalen, laget även i Hylte

Hylte/Halmstad (volleyboll dam) trea i serien, ut i semifinal, laget även i Hylte

Ringenäs GK (Golf SM klubblag dam) 2 i SM 2018 – SM-silver

Halmstad BMK (Badminton elitserien) 1 i serien – SM-GULD 2019 Idrottare från kommunen på internationell nivå * Karl-Johan Johnsson (VM), fotboll

* Annika Zelander (EM-guld) klassisk bänkpress

* Kristian Karlsson (EM-silver lag), bordtennis

* Caroline Högardh, friidrott

Helsingborg Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + SM-Guld Spader Dam bowling, 15 genom historien + Helsingborg sim landets bästa simklubb 2018, tillbaka som nummer 1 + SM-Guld Helsingborgs TK tennis damer + OV Helsingborg tillbaka till handbollsligan, vann allsvenskan + HIF vann superettan, flyttades upp + Andreas Granqvist supersuccé i VM, Caroline Seger landslagskapten + VM-guld i bänkpress Sophia Waldemarson Publikbarometern: 8. Helsingborgs IF, 8 013. Ökade ganska mycket, bäst utanför högstaserie Lag och föreningar: Helsingborgs IF (allsvenskan fotboll) etta i superettan 2018 – uppflyttade

FC Helsingborg (innebandy SSL herr) 12 i serien

OV Helsingborg (Handboll allsvenskan herr) 1 i serien – uppflyttat till HL

Helsingborgs BBK (Basket superettan herr) 4 i serien

Helsingborgs Sim (simning) 1 på SM-poängrankingen 2018

BTK Rekord (pingisligan herr) 3 i serien, till semifinal

Eskilsminne IF (fotboll div 1 södra) trea 2018

Helsingborgs TK (tennis dam) 2 i serien SM-GULD 2018

Spader Dam (bowling dam) 1 i serien, SM-GULD 2018

IS Göta (bowling herr) 4 i elitserien – till semifinal

Vasatorps GK (Golf SM klubblag dam) 4 i SM 2018

Vasatorps GK (Golf SM klubblag herr) 2 i SM 2018 – SM-silver Idrottare från kommunen på internationell nivå * Johanna Larsson, tennis

* Andreas Granqvist (VM), Martin Olsson (VM), Caroline Seger (VM), Zecira Musovic (VM), Abdul Khalili, fotboll

* Hampus Lindholm, ishockey

* Sophia Waldermarson (VM-guld), klassisk bänkpress

* Johanna Mattsson, brottning, (bor sedan länge i Helsingborg)

* Louise Hansson, Sophie Hansson, simning

Jönköping Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Jönköpings SS landets näst bästa simklubb 2018, tappade förstaplatsen + Hallby Handboll upp till handbollsligan för första gången på nästan 50 år + Tobias Ludvigsson cyklar Giro d’Italia Publikbarometern: 12. HV71 6550. Backade lite

51. J-Södra 2298. Tappade mycket. Lag och föreningar: HV71 (ishockey SHL) åtta i serien – ut i kvartsfinal

Jönköpings Södra IF (fotboll superettan), elva 2018

HV71 (ishockey SDHL) femma i serien, ut i semifinal

Jönköpings IK (innebandy SSL herr) 9 i serien

Jönköpings IK (innebandy SSL dam) 7 i serien, till kvartsfinal

Wetterbygden Stars (Basket ligan herr) 7 i serien som nykomling, till kvartsfinal

Wetterbygden Stars (Basket ligan dam) 8 i serien som nykomling – till kvartsfinal

Jönköpings SS (simning) 2 på SM-poängrankingen 2018

IF Hallby (handboll allsvenskan herr) 3 i serien – uppflyttat efter kval

Assyriska Turabdin IK (fotboll div 1 södra), uppflyttade från div 2 2018

Jönköping Spartans (am fotboll superserien dam)

Tabergsdalens TK (tennis dam) 7 i elitserien Idrottare från kommunen på internationell nivå * Samuel Armenteros, Mattias Johansson, Branimir Hrgota, fotboll

* Filippa Idéhn (EM), Fredric Pettersson (EM-silver) handboll

* Tobias Ludvigsson, Cykel

* Sara Hjalmarsson, ishockey

* Anders Eriksson, friidrott

* Emma Gullstrand, simhopp

Kalmar Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) – Dålig säsong av IFK Kalmar i damallsvenskan + Kim Nilsson slog rekord för flest svenska landslagspoäng Publikbarometern: 16. Kalmar FF, 5563, tappade elva procent

107. FBC Kalmarsund, 1001 Lag och föreningar: Kalmar FF (allsvenskan fotboll) tia 2018

FBC Kalmarsund (Innebandy SSL herr) 10 i serien som nykomling

IFK Kalmar (fotboll elitettan) sist i damallsvenskan 2018, degraderat

FBC Kalmarsund (Innebandy allsv dam) Playoff 2 kval till SSL – ej uppflyttat

BK Cahoot (Bowling elitserien dam) 7 i serien Idrottare från kommunen på internationell nivå * Sara Algotsson-Ostholt, Linda Algotsson, Fälttävlan

* Ida Nilsson, löpning Trail

* Kim Nilsson, innebandy

Karlstad Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Skoghall upp till SSL dam, blir derbyn i högsta serien nästa säsong + FBK vann grundserien, ut i semi + Carlstad Crusaders damers tog SM-guld + VM-guld lag Edin Publikbarometern: 10. Färjestad BK 7231, samma som ifjol Lag och föreningar: Färjestad BK (ishockey SHL) Etta i grundserien – ut i semifinal

Karlstad IBF (innebandy SSL dam) 11 i serien

Färjestad BK (ishockey kvalspel till SDHL) nådde playoff – ej uppflyttat

IF Göta Karlstad (friidrott) 8 i mästerskapsstandaren 2018

Skoghalls IBK (Innebandy dam) Playoff 2 till SSL – uppflyttat efter kval

Carlstad United BK (fotboll div 1 norra), trea 2018

Karlstad BK (fotboll div 1 norra), uppflyttade från div 2 2018

Carlstad Crusaders (Am fotboll superserien herr) etta i grundserien – förlorade finalen

Carlstad Crusaders (Am fotboll superserien dam) SM-GULD 2018

Karlstads CK Lag Edin (curling herr) SM-guld

Karlstads CK Team Colorama (curling herr) SM-fyra, elitserievinnare

Karlstad GK (Golf SM klubblag dam) 6 i SM 2018

Karlstad GK (Golf SM klubblag herr) 6 i SM 2018 Idrottare från kommunen på internationell nivå * Jonas Blixt, Golf

* Matts Olsson, alpint

* Johannes Larsson, innebandy

* Jonas Brodin, Joel Eriksson Ek, Olivia Carlsson, ishockey

* Jonas Leandersson, orientering

* Irené Ekelund, Sofie Skoog, Henrik Larsson, friidrott

* Lina Länsberg, MMA

Kristianstad Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) *IFK Kristianstad vann serien och spelade bra i CL, men försvann oväntat i SM-semifinalen – Kristianstad HK åkte ur SHE, jumbo i serien, besvikelse efter femteplats förra året + IM Sportriders Ryttarförening tvåa i elitallsvenskan Publikbarometern: 28. IFK Kristianstad, 4271. Tappade lite, men bäst i handboll

103. Kristianstad IK, 1017, tappade något Lag och föreningar: Kristianstad DFF (fotboll damallsvenskan) fyra 2018

IFK Kristianstad (Handbollsligan herr) Vann serien. Ut i kvartsfinal. Spel i CL

Kristianstad HK (Handboll SHE dam) 12 i serien, sist Degraderat till Allsvenskan

Kristianstads IK (kvalserien till allsvenskan) tvåa i kvalserien – uppflyttat till HA

OK Pan Kristianstad (Orientering) 12 på SM-rankingen 2018

IM Sportriders Ryttarförening (ridsport) SM-final i elitallsvenskan

Kristianstads FC (fotboll div 1 södra) tolva 2018

Kristianstads GK Åhus (Golf SM klubblag herr) 8 i SM 2018 Idrottare från kommunen på internationell nivå * Lisa Nordén, triathlon

* Martin Pacek, Robin Pacek, judo

Kungsbacka Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Kungsbacka DFF vann elitettan och gick upp + Fridolina Rolfö bra säsong, klar för storklubben Wolfsburg Publikbarometern: Inget lag över 1000 i snitt. Lag och föreningar: Kungsbacka DFF (damallsvenskan fotboll) etta i elitettan 2018 – uppflyttade

Frillesås BK (elitserien bandy) 13:e i serien

HK Aranäs (handboll damer) fyra i allsvenskan – kvalade men gick inte upp

Billdals Ridklubb (ridsport) final i elitallsvenskan

Hanhals IF (ishockey allettan södra) nia i serien Idrottare från kommunen på internationell nivå * Fridolina Rolfö (VM), fotboll

Köping Publikbarometern: Inget lag över 1000 i snitt. Lag och föreningar: Köping Stars (basketligan herr) nia i serien – klarade kvalet neråt

Team Mälarenergi BTK (bordtennisligan dam) trea i serien – ut i semifinal

Köping HC (ishockey allettan norra) åtta i serien

IKW/Köping BK (bowling elitserien herr) nia i serien Idrottare från kommunen på internationell nivå *Simon Jansson, bandy

Leksand Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + SM-guld Leksand Lumberjacks baseboll + Leksands IF uppflyttade till SHL Publikbarometern: 24. Leksands IF 4 666. Tappade märkbart Lag och föreningar: Leksands IF (ishockey SDHL) fyra i grundserien, ut i kvartsfinal

Leksands IF (hockeyallsvenskan) fyra i serien – uppflyttade till SHL via kval

Leksands CK Team Dream (curling) SM-silver

Leksand Lumberjacks (softboll elitserien dam) trea i serien, ut i semifinal 2018

Leksand Lumberjacks (baseboll elitserien) 1 i serien, SM-GULD 2018 Idrottare från kommunen på internationell nivå * Nathalie Eklund, alpint

* Anna Dyvik, skidor

* Filip Forsberg, Viktor Rask, Maja Nylén Persson, Fanny Rask, ishockey

Lidköping Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + SM-Guld till Villas herrar, första guldet någonsin + Rasmus Dahlin med succésäsong som rookie i NHL + EM-brons till Karin Johansson Publikbarometern: 39. Villa Lidköping 3193, störst publik av alla bandylag i landet Lag och föreningar: Villa Lidköpings BK (bandy elitserien herr) 1 i serien, SM-GULD 2019

Villa Lidköping BK (bandy elitserien dam) 4 i serien, till semifinal

Lidköpings FK (fotboll elitettan) trea 2018 Idrottare från kommunen på internationell nivå * Karin Johansson, kanot

* Rasmus Dahlin, ishockey

* Nina Finstad (VM-guld) draghund Dispens: Bara tre lag, men ett SM-guld för bandyherrarna

Linköping Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) – Linköping HC herr missade slutspel + Linköping HC dam tog SM-silcer + Linköping volleyboll herrar tog SM-guld Publikbarometern: 14. Linköping HC, 6079. Ökade lite Lag och föreningar: Linköpings FC (fotboll damallsvenskan) femma 2018

Linköping HC (ishockey SHL) tolva i grundserien

Linköping IBK (innebandy SSL herr) 4 i serien, till kvartsfinal

Linköping HC (ishockey SDHL) trea i grundserien – förlorade finalen

Linköping VC (volleyboll herr) tvåa i serien, SM-guld 2019

Linköping VC (volleyboll dam) sjua i serien

Linköpings ASS (simning) 4 på SM-poängrankingen 2018

FC Linköping City (fotboll div 1 norra) nia 2018

Landeryds GK (Golf SM klubblag herr) 3 i SM 2018

Teknova Linkoping SK (squash) elit herr: SM-fyra elit dam: SM-guld Idrottare från kommunen på internationell nivå * Anton Tinnerholm, fotboll

* Matilda Ekholm, bordtennis

* Jessica Adolfsson, ishockey

* Thomas Massamba, basket

Luleå Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + SM-Guld till Luleå/MSSK hockey – tredje på fyra år * Luleå HF tvåa i serien, men sedan ut i semi + BC Luleå till basketsemifinal – Luleå baskets guldsvit bröts efter fem år, ut i kvartsfinal Publikbarometern: 18. Luleå HF, 5363. Ökade åtta procent

62. BC Luleå, 1906. bäst av alla basketlag i landet.

74. Luleå Basket 1455. Minskade 14%, nästbäst av alla damlag i landet. Lag och föreningar: Luleå HF (ishockey SHL) tvåa i grundserien – ut i semifinal

Luleå HF/MSSK (ishockey SDHL) etta i serien - SM-GULD

BC Luleå (Basketligan herr) 4 i serien, till semifinal

Luleå Basket (basketligan dam) 2 i serien, ut i kvartsfinal Idrottare från kommunen på internationell nivå * Alexander Majorov, konståkning

* Anders Nilsson, Johanna Fällman, ishockey

* Ellen Nyström, Josefin Vesterberg, basket

Lund Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Max Salminen, VM-silver i finnjolle

+ Lugis damer till semifinal

+ Eos basket till SM-semifinal, skräll

+ Kim Ekdahl du Rietz tillbaka i landslaget

+ EM-brons till Melker Svärd Jacobsson Publikbarometern: 86. Lugi, 1325. Backade 14 procent Lag och föreningar: Lugi HF (Handbollsligan herr) 5 i serien, till kvartsfinal

Lugi HF (Handboll SHE dam) 4 i serien, ut i semifinal

Eos Lund (Basketligan dam) 6 i serien – till semifinal

Eos Lund (Basket superettan herr) 3 i serien

Simklubben Poseidon (simning) 15 på SM-poängrankingen

Lunds VK (volleyboll herr) sexa i serien, ut i åttondelsfinal

Lunds VK (volleyboll dam) tia i serien

Torns IF (fotboll div 1 södra) femma 2018

Lunds BK (fotboll div 1 södra) sjua 2018

Allmänna TK Lund (Tennis herr) 8 och sist i serien Idrottare från kommunen på internationell nivå * Rolf-Göran Bengtsson, ridsport

* Kim Ekdahl du Rietz (VM), Andreas Palicka (VM), Sabina Jacobsen (VM-semi), Clara Monti-Danielsson, Anna Lagerquist (VM), Simon Jeppsson (VM), handboll

* Melker Svärd Jacobsson, friidrott

* Martin Pahlmblad, basket

* Max Salminen, segling

Malmö Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Malmö FF fotboll till slutspel och mötte Chelsea i EL + SM-Guld Fair Play tennis herrar, silver för damerna * HK Malmö tvåa i handbollsligan, men ut i kvart + Pontus Jansson, Robin Olsen och Filip Helander med i VM-laget som gjorde succé + EM-silver för Thobias Nilsson Montler Publikbarometern: 3. Malmö FF, 14921. Minskade rätt så rejält.

11. Malmö Redhawks, 6888. Ökade sex procent

91. HK Malmö 1182, samma som ifjol. Lag och föreningar: Malmö FF (allsvenskan fotboll) trea 2018, slutspel i Europa League

FC Rosengård (damallsvenskan fotboll) trea 2018

IF Limhamn Bunkeflo (damallsvenskan fotboll) tia 2018

Malmö Redhawks (ishockey SHL) sexa i serien – ut i kvartsfinal

HK Malmö (Handbollsligan herr) 2 i serien, ut i kvartsfinal

Malmö FBC (innebandy SSL dam) 9 i serien

IK Pantern (hockeyallsvenskan) elva i serien

Malmö AI (friidrott) 3 i mästerskapsstandaren 2018

Malmö KK (simning) 5 på SM-poängrankingen 2018

Fair Play TK (tennis elitserien herr) SM-GULD 2018 2 i serien

Fair Play TK (tennis elitserien dam) SM-silver 2018 1 i serien

Malmö SRC (squash) elit herr: sexa i serien

Kulladals BS (Bowling herrar) 8 i serien som nykomling Idrottare från kommunen på internationell nivå * Zlatan Ibrahimovic, Pontus Jansson (VM), Robin Olsen (VM), Filip Helander (VM), Mattias Svanberg, fotboll

* Gustav Nyquist, Magnus Pääjärvi, Carl Söderberg, André Burakovsky, Rasmus Andersson, Pernilla Winberg, ishockey

* Ilir Latifi, MMA

* Jens Dantorp, golf

* Paulina Hersler, Kalis Loyd, Elijah Clarence, basket

* Felix Elofsson, puckelpist

* Axel Härstedt, Ida Storm, Tobias Nilsson Montler, friidrott

* Ellen Rasmussen, innebandy

Mora Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Två VM-guld och ett VM-silver för Stina Nilsson, vann sprintcupen + SM-silver till Kais Mora damer innebandy + IFK Mora landets tredje bästa klubb 2019 – Mora IK ur SHL, förlorade kval mot rivalen Leksand Publikbarometern: 30. Mora IK 4070, samma som ifjol Lag och föreningar: Mora IK (ishockey SHL) 13:e i grundserien – degraderat

KAIS Mora (innebandy SSL dam) 2 i grundserien SM-Silver 2019

IFK Mora (orientering) 15 på SM-rankingen 2018

FK Mora (skidor) 3 på SM-rankingen 2019 Idrottare från kommunen på internationell nivå * Stina Nilsson tävlar för IFK Mora

Nacka Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + SM-silver till Skuru, vann grundserien + Både Järla och Ravinen bland landets fyra bästa orienteringsklubbar + Nacka Wallenstam dam upp till SSL innebandy för första gången + Gustav Bergmans första världscupseger Publikbarometern: Inget lag över 1000 i snitt. Lag och föreningar: Skuru IK (Handboll SHE dam) 1 i grundserien, SM-silver

Järla (Orientering) 4 på SM-poängrankingen 2018

OK Ravinen (Orientering) 3 på SM-poängrankingen 2018

Nacka Wallenstam (Innebandy allsv dam) Playoff till SSL – uppflyttat efter kval

Nacka Juniors FF (Futsalligan herr) 5 i serien

Boo FF (Futsal damer) Till kvartsfinal Idrottare från kommunen på internationell nivå * Johanna Westberg, Carin Strömberg (EM), handboll

* Alexander Wennberg (VM), ishockey

* Fredrik Widgren, Ju-jutsu

* Anna Astvik (EM-guld), MMA

* Gustav Bergman, orientering

* Maja Reichard, simning para

* Fanny Wadling, basket

* Camilla Lennarth, golf

Norrköping Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) * Norrköping Dolphins till semifinal, kunde ej försvara guldet + IFK Norrköping tvåa i allsvenskan – Vita Hästen sist i hockeyallsvenskan + Landslagsgenombrott för Kristoffer Olsson, Ken Sema till Premier League + Regan Magarity draftad till WNBA Publikbarometern: 7. IFK Norrköping, 9172. Liten ökning

52. Vita Hästen, 2272. Backade 18 procent Lag och föreningar: IFK Norrköping (allsvenskan fotboll) tvåa 2018

Norrköping Dolphins (Basketligan herr) 3 i serien, till semifinal

Norrköping Dolphins (basketligan dam) 4 i serien, ut i kvartsfinal

Vita Hästen (ishockeyallsvenskan) sist i grundserien – kvar i HA efter kvalserie

Åby Ridklubb (Ridsport elitallsvenskan) SM-final

Vargarna speedway (speedway allsvenskan) tvåa i serien – åkte ut i semifinal

Norrköpings CK Linotol (curling herr) semifinal i elitserien

IF Sylvia (fotboll div 1 norra), uppflyttade från div 2 2018

BK Kaskad (bowling herr) 5 i serien Idrottare från kommunen på internationell nivå * Kristoffer Olsson, Alexander Fransson, Jessica Samuelsson, Ken Sema, fotboll

* Jeffrey Taylor, Regan Magarity, basket

* Malin Baryard Jonsson, hästhoppning

* Jesper Nielsen (VM), handboll

Nässjö Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + SM-Silver Team Clan bowling herrar, tredje raka silvret Publikbarometern: Inget lag över 1000 i snitt. Lag och föreningar: KFUM Nässjö (basketligan herr) 6 i grundserien – till kvartsfinal

Nässjö IF (bandy allsvenskan herr) 4 i kvalserien till elitserien – ej uppflyttat

Team Clan (bowling elitserien herr) 1 i serien – SM-silver 2019

BK Högland (bowling elitserien dam) 4 i serien – ut i semifinal Idrottare från kommunen på internationell nivå * Jesper Fast, ishockey

Partille Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + SM-guld Sävehof dam, 3-0 i finalen. 12 guldet på 14 år, Johanna Ahlm avslutade med guld + SM-guld Sävehof herr, skrällde genom att ta SM-guld trots sjua i serien + SM-Guld Team Pergamon bowling herr, tredje raka titeln + Kristoffer Peterson succé i Eredivisie + Andreas Kramer EM-silver på 800 meter + Patrille SC vann Europacupen, landhockey Publikbarometern: 85. Sävehof herr, 1334. Fortsätter minska lite

104. Sävehof dam, 1017. Minskade ganska mycket. Lag och föreningar: IK Sävehof (Handbollsligan herr) sjua i serien, SM-GULD 2019

IK Sävehof (Handboll SHE dam) 3 i serien, SM-GULD 2019

Sävedalens AIK (friidrott) 11 i mästerskapsstandaren 2018

Sävedalens AIK (orientering) 14 på SM-rankingen 2018

Team Pergamon (bowling herr) 2 i serien, SM-GULD 2019

Team X-calibur (bowling dam) 2 i serien, till semifinal Idrottare från kommunen på internationell nivå * Kristoffer Peterson, fotboll

* Isabelle Gulldén, Johanna Ahlm, Jamina Roberts, handboll

* Angela Mamic (EM-guld) thaiboxning

* Andreas Kramer (EM-silver), friidrott

Piteå Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Skrällartat SM-guld för Piteå IF + Piteå Elit dominant inom skidorna + Tre VM-medaljer varav ett guld för Hanna Öberg, ett VM-silver till Anna Magnusson Publikbarometern: 59. Piteå IF, 1999, ökade jättemycket, mest av alla damlag Lag och föreningar: Piteå IF (fotboll damallsvenskan) SM-guld

Piteå Elit (skidor) delad etta på SM-rankingen

Piteå HC (ishockey allettan norra) fyra i serien Andra framgångsrika klubbar från staden Piteå skidskytte Idrottare från kommunen på internationell nivå * Hanna Öberg (VM-guld), Anna Magnusson, Elvira Öberg, skidskytte

* Charlotte Kalla tävlar för Piteå Elit Dispens: Bara tre lag men SM-guld i damallsvenskan

Skellefteå Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Succésäsong för Viktor Arvidsson i NHL + Robert Dahlgren, STCC-mästare Publikbarometern: 25. Skellefteå AIK, 4523. Minskade något. Lag och föreningar: Skellefteå AIK (ishockey SHL) 5 i grundserien, ut i kvartsfinal

Morön BK (elitettan fotboll), steg till elitettan via kval 2018

Skellefteå FF (fotboll div 1 norra) Uppflyttat från div 2

Skellefteå AIK (kvalspel till SDHL) Nådde playoff till SDHL – ej uppflyttat

Skellefteå CK Lag Granbom (curling herr) tvåa elitserien

Skellefteå CK Bryce (curling herr) SM-brons

Skellefteå SK (squash) elit herr: SM-silver Elit dam: SM-brons

Kågedalens AIF (Futsal dam) till kvartsfinal Idrottare från kommunen på internationell nivå * Adam Larsson (VM), Oscar Lindberg, Viktor Arvidsson (VM), Marcus Pettersson (VM), Isabell Palm, ishockey

* Anton Marklund, rallycross

* Robert Dahlgren, racing

Skövde Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + IFK Skövdes bästa säsong på mycket länge, nära final + SM-guld för Skövde Saints Publikbarometern: 60. IFK Skövde, 1910, ökade hela 44 procent Lag och föreningar: IFK Skövde (Handbollsligan herr) 3 i serien – till semifinal

Skövde HF (elitserien SHE dam) 9 i serien, kvar efter kvalspel

Skövde AIK (fotboll div 1 södra) tia 2018

Skövde Saints (softboll elitserien dam) SM-guld 2018

Skövde IK (hockey allettan) 8 i allettan vår Idrottare från kommunen på internationell nivå * Oscar Wendt, fotboll

* Lina Ljungblom, ishockey

* Helena Bergman, orientering

Solna Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + AIK fotboll SM-guld – AIK Handboll ut ur handbollsligan efter misslyckat kval + AIK Bandy herrar upp till elitserien + Guld till AIK:s golfherrar + Succé för Robin Quaison och Alexander Isak Publikbarometern: 2. AIK fotboll, 23 664. Ökade jättemycket, ny tvåa i landet

22. AIK ishockey, 4698. Ökade med 9 procent. Lag och föreningar: AIK (allsvenskan fotboll) SM-GULD 2018

AIK (Handbollsligan herr) 13 i serien –degraderat efter kvalspel

AIK (ishockey allsvenskan) vann serien – förlorade playoff till SHL

AIK (ishockey SDHL) åtta i grundserien – ut i kvartsfinal

AIK Bandy (bandy allsvenskan) 1 i kvalserien – Uppflyttat till elitserien

AIK BF (bandy elitserien dam) 3 i serien, till semifinal

AIK (fotboll elitettan) nia 2018

Vasalunds IF (fotboll div 1 norra), uppflyttade från div 2 2018

AIK (Golf SM klubblag herr) 1 i SM 2018 – SM-GULD

AIK (Golf SM klubblag dam) 3 i SM 2018 – SM-brons

Solna TK (Tennis elitserien herr) 5 i serien Idrottare från kommunen på internationell nivå * Robin Quaison, Alexander Isak, Per Karlsson, Alexander Milosevic, Sotirios Papagiannopoulos, fotboll

* Rasmus Wranå, lag Edin, curling

* Binta Drammeh, basket

Stockholm Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Daniel Ståhl Spårvägen EM-silver och världstopp + Albin Ekdal och Ludwig Augustinsson viktiga i VM, Magdalena Eriksson bra säsong i Chelsea + Gabriel Landeskog och Mika Zibanejad med bra säsonger i NHL + William Seth-Wentzel, VM-guld i jujutsu – Hammarby handboll jumbo och ut ur Handbollsligan efter många år + Djurgården basket herr upp till Basketligan + Djurgården ishockey SM-silver – Brommapojkarna ur allsvenskan – IK Tellus degraderat från elitserien i bandy – Hammarby IF FF degraderat från damallsvenskan + GT Söder uppflyttade till SHE + Dubbla SM-guld till Stockholm Exiles + SM-guld för Stockholm Mean Machines herrar + Amanda Zahui i WNBA och ungersk mästare, fick Sportspegelpriset + Moa Tschöp viktig i Täbys skrällguld + VM-silver för Henrik Harlaut Publikbarometern: 1. Hammarby fotboll herr, 2369. Störst i landet. Ökade 7 procent.

4. Djurgården fotboll, 12306. Tappade efter stor ökning förra året

9. Djurgården hockey, 7355. Ökade lite, tvåa i hockeyn

50. Brommapojkarna, 2307, dubblade nästan siffran

57. Hammarby bandy, 2062. Minskade med 19 procent.

81. Hammarby fotboll dam, 1383, ökade rejält

105. Hammarby handboll, 1014. Backade något. Lag och föreningar: Djurgårdens IF (allsvenskan fotboll) sjua 2018

Hammarby IF (allsvenskan fotboll) fyra 2018

Djurgården (damallsvenskan fotboll) åtta 2018

Djurgården (ishockey SHL) fyra i serien – förlorade finalen

Hammarby (Handbollsligan herr) 14 i serien, jumbo och degraderat till Allsvenskan

Djurgårdens IF (ishockey SDHL) sexa i serien – ut i kvartsfinal

IF Brommapojkarna (fotboll superettan) 14:e i allsvenskan 2018, nedflyttade via kval

Alvik Basket (basketligan dam) 3 i serien, till kvartsfinal

Hammarby (bandy elitserien herr) 6 i serien – till semifinal

IK Tellus (bandy elitserien herr) 14 i serien – degraderat

Hammarby IF FF (elitettan fotboll) elva i damallsvenskan 2018, degraderat

IF Brommapojkarna (elitettan fotboll) uppflyttade till elitettan via kval 2018

Spårvägens FK (friidrott) 2 mästerskapsstandaren 2018

Hässelby SK (friidrott) 4 mästerskapsstandaren 2018

Hammarby IF (friidrott) 9 mästerskapsstandaren 2018

SK Neptun (simning) 3 på SM-poängrankingen 2018

Spårvägen Simförening (simning) 14 på SM-poängrankingen

Djurgården basket (basket superettan herr) 1 i serien -Uppflyttat till SBL

Alvik Basket (Basket superettan herr) 2 i serien

Spårvägen BTK (Pingisligan herr) 4 i serien, till semifinal

Ängby SK (Pingisligan herr) 8 i serien, degraderat

Spårvägen (bordtennis pingisligan dam) 7 i serien, till kvartsfinal

GT Söder (Handboll allsvenskan dam) 1 i serien – Uppflyttade till SHE

Akropolis IF (fotboll div 1 norra), fyra 2018

Stockholm Monarchs (baseboll elitserien herr) 5 i serien 2018

KLTK (tennis elitserien dam) 4 i serien

SALK (tennis elitserien herr & dam) 6 i serien herr, 6 i serien dam

Enskede LTK (Tennis dam) 5 i serien

Stockholm Exiles (rugby allsvenskan herr) SM-GULD 2018

Stockholm Exiles (rubgy allsvenskan dam) SM-GULD 2018

Hammarby IF (rugby allsvenskan herr), nykomling

Stockholm Mean Machines (Am fotboll superserien herr) trea i serien – SM-guld 2018

Stockholm Mean Machines (Am fotboll superserien dam)

Stureby BK (bowling herr) 10 i serien

BK Eva Sthlm (bowling elitserien dam) 3 i serien, SM-silver

Söder (softboll elitserien dam) ut i semifinal 2018, fyra i serien

Intersquash (squash) elit herr: femma i serien

Roslagen SRC (squash) elit herr: SM-brons elit dam: femma i serien

Stockholms SK (squash) elit herr: sjua i serien elit dam: 4 i serien

Djurgårdens IF (Futsalligan herr) 8 i serien

Hammarby IF (Futsalligan herr) 2 i serien – SM-silver

Djurgårdens IF (Futsal dam) Kvartsfinal

Falcao Futsal Club (Futsal dam) SM-GULD 2019 Idrottare från kommunen på internationell nivå * Simon Sjödin, simning

* Moa Hjelmer, Daniel Ståhl, Elmar Engholm, Fredrik Samuelsson, Emil Blomberg, Lisa Gunnarsson, Hanna Lindholm, friidrott

* Albin Ekdal (VM), Kristoffer Nordfeldt (VM), Simon Tibbling, John Guidetti (VM), Ludwig Augustinsson (VM), Magdalena Eriksson (EM) , fotboll

* Marcus Krüger (VM), Mika Zibanejad, Gabriel Landeskog (VM), Jesper Bratt (VM), Rickard Rakell, Patrik Nemeth, Julia Åberg, ishockey

* Nathalie Hagman (EM), handboll

* William Seth-Wenzel (EM-guld), jujutsu

* Stellan Berlin (VM-guld), segling

* Mikaela Laurén, Badou Jack, Anthony Yigit, boxning

* Danielle Hamilton Carter, Amanda Zahui (WNBA) Farhiya Abdi, Ludvig Håkansson, Nathalie Fontaine, Klara Lundquist, Cajsa Uhrström, Mikael Lindquist, basket

* Patricia Axling, thaiboxning

* Moa Tschöp, innebandy

* Joakim Lagergren, golf

* Henrik Harlaut, freestyle

* Therese Nilshagen, dressyr

Sundsvall Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Emil Forsberg viktig i VM Publikbarometern: 27. GIF Sundsvall, 4333. Ökade lite Lag och föreningar: GIF Sundsvall (allsvenskan fotboll), åtta 2018

Sundsvalls DFF (fotboll elitettan) sjua 2018

Sundsvall (Baseboll elitserien herr) 6 i serien 2018

Sundsvall Mosquitoes (Softboll elitserien) femma i serien 2018 Idrottare från kommunen på internationell nivå * Emil Forsberg (VM), Hanna Glas (VM), fotboll

* Johannes Skagius, simning

* Anton Lander (VM) ishockey

* Niklas Mattsson, snowboard

* Johan Samuelsson, Robin Nilsberth, Emelie Wibron, Martin Östholm, Isabell Krantz, innebandy

* Anna Barthold, Joakim Kjellbom, André Nilsson, basket

* Otto Wallin, proffsboxning

Södertälje Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + SM-guld till Södertälje Kings basket, tillbaka på tronen + Syrianska FC tillbaka till superettan Publikbarometern: 40. Södertälje SK, 3132. Ökade lite. Lag och föreningar: Telge Basket (basketligan dam) 5 i serien, till semifinal

Södertälje Kings (basketligan herr) Vann grundserien, SM-GULD 2019

Syrianska FC (fotboll superettan) tvåa i div 1 norra, uppflyttade via kval

Södertälje SK (hockeyallsvenskan) nia i serien

Södertälje-Nykvarn (orientering) 6 på SM-rankingen 2018

Södertälje SK (kvalspel till SDHL) förlust i förkvalet till playoff

Södertelge (volleyboll elit herr) nia i serien

Södertälje SS (simning) 8 på SM-poängrankingen 2017

Södertälje RK (rugby allsvenskan herr) nykomling Idrottare från kommunen på internationell nivå * Carl Hagelin, Marcus Sörensen, Tim Heed, ishockey

* Nicola St Clair Maitland (EM-brons), simning para

* Elin Eldebrink, Frida Eldebrink, Louise Halvarsson, Matilda Claesson, Adam Ramstedt, Nicholas Spires, basket

* Tobias Gustafsson , innebandy

* Mikael Ishak, fotboll

Täby Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + SM-Guld till Täby innebandy för första gången någonsin, slog ut favoriten Iksu i semifinalen Publikbarometern: Inget lag över 1000 i snitt. Lag och föreningar: Täby FC IBK (innebandy SSL dam) 4 i grundserien, SM-GULD 2019

IK Frej (fotboll superettan) nia 2018

Täby Sim (simning) 11 på SM-poängrankingen 2018

Täby IS (friidrott) 13 i mästerskapsstandaren 2018

Täby BMF (Badminton elitserien) 6 i serien

Täby GK (Golf Klubblag SM) 9 i SM 2018 Idrottare från kommunen på internationell nivå * Caroline Hedwall, golf

* Oscar Wester, slopestyle

* Jennifer Stålhult, innebandy

* Alexander Lindqvist, basket

* Sofia Olofsson, Thaiboxning

* Fabian Delryd, friidrott

Umeå Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Umeå basket dam tog sitt första SM-guld någonsin * Iksu vann alla matcher i grundserien, men åkte överraskande ut i semifinal i SSL dam + IFK Umeå delat landets bästa klubb på skid-SM 2019 + IBK Dalen herr till SM-semifinal + Mikael Lustig viktig i fotbolls-VM Publikbarometern: 33. Björklöven, 3879. Står och stampar.

87. Dalen, 1292. Ökade marginellt. Lag och föreningar: A3 Basket Umeå (basketligan dam) 1 i serien, SM-GULD 2019 – första någonsin

IBK Dalen (innebandy SSL herr) 5 i serien, till semifinal

Björklöven (hockeyallsvenskan) tia i serien

Umeå Basket (basketligan herr) 8 i serien, till kvartsfinal

IKSU (innebandy SSL dam) 1 i grundserien, ut i semifinal

IBK Dalen (innebandy SSL dam) 8 i serien, till kvartsfinal

Umeå IK (fotboll elitettan) tia 2018

IFK Umeå (skidor) Delad 1 på SM-poängrankingen 2019

Team TG (innebandy allsvenskan herr) playoff till SSL – ej uppflyttat

Umeå FC (fotboll div 1 norra), femma 2018

Team TG FF (fotboll div 1 norra), tolva 2018

IFK Umeå (Badminton elitserien mix) 5 i serien – till semifinal

Umeå IK (Futsal dam) SM-silver 2019 Idrottare från kommunen på internationell nivå * Teodor Peterson, Jonna Sundling, Linn Sömskar, Elina Rönnlund, Martin Bergström, Marcus Grate, skidor/rullskidor

* Charlotta Säfvenberg, alpint

* Mikael Lustig, Emma Berglund, Hanna Folkesson, Lina Hurtig fotboll

* Emil Johansson, innebandy

* Mikaela Larsson, Malin Starfelt, friidrott

Uppsala Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + SM-Guld Storvreta innebandy, andra raka guldet – Uppsala basket herr degraderat från basketligan + SM-silver Upsala TK tennis dam – Almtuna IS degradera från ishockeyallsvenskan – Dalkurd ur allsvenskan + VM-guld för Lina Sjöberg + Armand Duplantis tog EM-guld med hopp på 6,05 tävlar för Uppsala Publikbarometern: 31. Sirius fotboll, 3998. Tappade hela 23 procent 73. Storvreta, 1491. Ökade en aning. 76. Almtuna 1430. Står och stampar. Lag och föreningar: IK Sirius (allsvenskan fotboll) 13:e 2018

Storvreta IBK (innebandy SSL herr) 1 i serien – SM-GULD 2019

IK Sirius IBK (innebandy SSL herr) 8 i serien – till kvartsfinal

Almtuna IS (hockeyallsvenskan) 13:e i grundserien – degraderade

IK Sirius BK (bandy elitserien herr) 11 i elitserien

Uppsala Basket (Basketligan herr) 10 i serien, jumbo – degraderat

KFUM Uppsala (basketligan dam) 10 i serien

IK Sirius FBC (Innebandy SSL dam) 10 i serien

IK Uppsala Fotboll (fotboll elitettan) åtta 2018

Upsala IF (friidrott) 6 i mästerskapsstandaren 2018

OK Linné (orientering) 9 på SM-rankingen 2018

Dalkurd FF (Fotboll superettan) 15:e i allsvenskan 18, degraderat (delar med Gävle)

Hagunda IF (Innebandy allsvenskan) Playoff 2 till SSL – ej uppflyttat

Upsala TK (tennis elitserien herr) 3 i serien

Upsala TK (tennis elitserien dam) 1 i serien – SM-silver, andra raka silvret

Fyrisfjädern (Badminton) 3 i serien, till semifinal

Upsala GK (Golf SM klubblag herr) 4 i SM 2018

Uppsala RFC (Rugby allsvenskan dam)

Uppsala 86ers (Amerikansk Fotboll superserien), fyra i grundserien, ut i semifinal

Interoc Squash Club Upsala (squash elitserien) elit herr: 8 i serien

IK Fyris Team Donald Davies & Partners (curling dam) SM-trea

Uppsala Bois (Bandy dam) kval till elitserien – ej uppflyttat

IK Fyris Team Thunman (curling dam) fyra i elitserien Idrottare från kommunen på internationell nivå * Amanda Delgado Johansson, innebandy

* Anton Gaddefors, Viktor Gaddefors, Marcus Eriksson, basket

* Linda Sembrant (VM), Marija Banusic, Nathalie Björn, fotboll

* Fredrik Lundmark (EM-guld) bågskytte

* Lina Sjöberg, VM-guld, trampolin

* Armand Duplantis (tävlar för Upsala), friidrott

* Ida Dannewitz, alpint

* Magnus Hellberg, ishockey

* Madelene Sagström, golf

* Daniel Berlin, bandy

Varberg Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + HK Varberg uppflyttat till handbollsligan för första gången någonsin + Warberg IC tillbaks till SSL Innebandy herr Publikbarometern: 84. Varberg fotboll, 1344. Tappade ganska mycket

92. HK Varberg, 1180, ökade ganska mycket Lag och föreningar: Warberg IC (Innebandy SSL dam) 12 i serien

Varbergs BoIS (fotboll superettan), 14:e 2018

HK Varberg (Handboll allsvenskan herr) 2 i serien – uppflyttat efter kval

Warberg IC (Innebandy allsvenskan herr) Playoff till SSL – Uppflyttat efter kval

Tvååkers IF (fotboll div 1 södra) fyra 2018 Idrottare från kommunen på internationell nivå * Albin Lagergren, (VM) handboll

Västerås Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Västerås bandy dam SM-guld för första gången, herrarna tog silver

+ VSK fotboll till superettan

+ Jonna Adlerteg till VM-final

+ Victor Nilsson Lindelöf given i Man Uniteds elva och viktig i VM-laget Publikbarometern: 38. VIK hockey, 3375. Ökade massor

57. VSK Fotboll, 2062. Ökade 18 procent. Väldigt hög siffra för div 1.

71. VSK bandy, 1553. Ökade ganska mycket Lag och föreningar: Västerås SK (bandy elitserien herr) 2 i serien, SM-silver 2019

VästeråsIrsta (Handboll SHE dam) 6 i serien, ut i kvartsfinal

Västerås SK FK (fotboll superettan), vann div 1 norra 2018, uppflyttade

Västerås Rönnby IBK (innebandy SSL damer) 6 i grundserien, till kvartsfinal

Västerås IK (ishockey allsvenskan) trea i grundserien – tvåa i slutspelsserien

Västerås SK/BK (bandy elitserien dam) 1 i serien – SM-GULD 2019

Västerås SS (simning) 6 på SM-poängrankingen 2018

Västerås FK (friidrott) 12 i mästerskapsstandaren 2018 Idrottare från kommunen på internationell nivå * Patrik Berglund, Mikael Backlund, ishockey

* Jonna Adlerteg, Gymnastik

* Melanie Staaf, wakeboard

* Mattias Zachrisson (VM) Handboll

* Victor Nilsson Lindelöf (VM, Manchester United), fotboll

* Sofi Flink, Friidrott

* Rasmus Enström, Alexander Galante-Carlström, innebandy

Växjö Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) – Växjö Lakers lyckades inte följa upp SM-guldet, ut i kvarten + Svenskt rekord av Angelica Bengtsson + EM-guld till Anton Dahlberg + Truls Möregårdh med i VM som tonåring + Åby/Tjureda klart för elitserien i bandy Publikbarometern: 23. Växjö Lakers, 4691. Ungefär samma som ifjol

55. Östers IF, 2129. Fortsätter tappa

101. Växjö IBK, 1051, minskade lite Lag och föreningar: Växjö DFF (damallsvenskan fotboll) sjua 2018

Växjö Lakers (ishockey SHL) sjua i serien – ut i kvartsfinal

Växjö IBK (innebandy SSL herr) 6 i serien, till kvartsfinal

Åby/Tjureda (allsvenskan bandy) uppflyttade till elitserien

Östers IF (fotboll superettan), åtta 2018 Idrottare från kommunen på internationell nivå * Angelica Bengtsson , friidrott

* Jonas Källman, handboll

* Anton Dahlberg, segling

* Pär Gerell, Bordtennis

* Anna Borgqvist, ishockey

* Alexander Björk, golf

* Truls Möregårdh, bordtennis

Örebro Hänt sportsligt senaste året (1/6 2018-31/5 2019) + Fredrik Lindgren i världstopp i speedway – IBF Örebro degraderade från SSL herr innebandy + Kif Örebro tillbaka i damallsvenskan + SM-silver till Örebro volleyboll dam + Emilia Fahlin VM-fyra + Jimmy Durmaz och Isaac Kiese Thelin med i VM-laget – Marcus Ericsson tappade F1-plats Publikbarometern: 17. Örebro SK, 5496. Tappade 13 procent.

20. Örebro HK, 5178. Ganska samma som ifjol. Lag och föreningar: Örebro SK (allsvenskan fotboll) nia 2018

KIF Örebro DFF (damallsvenskan fotboll) tvåa i elitettan 2018, uppflyttade

Örebro HK (ishockey SHL) tia i grundserien – ut i åttondelsfinal

IBF Örebro (Innebandy SSL herr) 13 i serien som nykomling, degraderat

Örebro volleyboll (volleyboll elit dam) tvåa i serien – förlust i finalen

KFUM Örebro (friidrott) 13 i mästerskapsstandaren 2018

Hagaby GoIF (Orientering) 7 på SM-rankingen 2018 NY

Karlslunds IF (fotboll div 1 norra) 13:e 2018

Rynninge IK (fotboll div 1 norra) elva 2018

BK Forward (fotboll div 1 norra) åtta 2018

Örebro Black Knights (Am fotboll superserien herr) tvåa i grundserien – ut i semifinal

Örebro Black Knights (Am fotboll superserien dam) SM-silver

Örebro Eagles (softboll elitserien dam) sist i serien 2018

Örebro Futsal Club (Futsal SFL norra) 3 i serien

Örebro Futsal Club (Futsal dam) till Kvartsfinal

Örebro TK (Tennis herr) 7 i serien som nykomling Idrottare från kommunen på internationell nivå * Emilia Fahlin, cykel

* Fredrik Ekblom, Thed Björk (WTCR), racing

* Fredrik Lindgren, speedway

* Sara Grahn (VM), ishockey

* Jimmy Durmaz (VM), Isaac Kiese Thelin (VM), fotboll

* Axel Ekström, skidor

* Simon Palmén, innebandy

* Patrik Sjöström, Erik Säfström, bandy

* Andreas Otterling, friidrott

* Martin Regborn, orientering

* Marcus Ericsson, indycar (hemmabana och klubb i Örebro)