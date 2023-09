Lilla Sportspegeln startade 1983 som ett halvtimmeslångt sportmagasin med reportage och tävlingar, där barn och ungdomar deltog. Många minns kanske den klassiska tävlingen där deltagarna först fick svara på frågor om sport och sedan kasta bollar i hål för att vinna priser.

Programmet gjordes, och görs fortfarande, av SVT Sports redaktion. Bland andra Jan Svanlund, Christer Ulfbåge, Jacob Hård, Jane Björck och Artur Ringart har synts som programledare.

Robyn sjöng signaturmelodin

Signaturmelodin ”You Can Always Be Number One” användes fram till 1993 års 10-årsjubileum. Då bytte man till en svenskspråkig version, ”Du kan alltid bli nummer ett”, insjungen av en ung Robyn.

2006 var det i stället Amy Diamond (numera Deasismont) som sjöng introt ”Champion” – då var det Yvette Hermundstad och André Pops som programledde.

– Programmet har gett mer för barn och ungdomars rörelse och kärlek till idrott än något annat program genom tiderna, säger Hermundstad och tillägger:

– Dessutom är det ett program som alla idrottsstjärnor tackar ja till för att ge tillbaka till idrotten de älskar.

Ingår i Lilla Aktuellt

Den 30 november 2017 sändes sista Lilla Sportspegeln som ett eget program i tv-tablån. Därefter blev programmet en del i Lilla Aktuellts sändningar och har nu SVT Play och SVT Barn-appen som huvudplattformar.

– Det är ett program som ska uppmuntra unga till rörelse på ett glädjefullt sätt. Därför är det en viktig pusselbit i public services uppdrag. Att få komma ut och träffa föreningar och barn är bland det roligaste som finns att jobba med på SVT, säger Kamil Bochenski som tidigare varit programledare för ”Lilla”.

Ken Gerhardsson är tillsammans med Louise C Andersson programledare för Lilla Sportspegeln i dag.

– ”Lilla” sätter ljus på så många olika idrotter som sällan får utrymme i media. Det är också en plats för unga att få ta del av ”riktiga” nyheter och berättelser, på en nivå som är anpassad efter dem utan att förminska.

