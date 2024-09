– ”Shout out” till hatarna i hörnet som nu är borta. Var är ni? Sa Taylor Townsend efter matchen.

Mixeddubbel-paret gör succé på hemmaplan i New York. Duon kom in i turneringen via ett wildcard och är nu klara för semifinal.

I kvartsfinalen besgerades de regerande mästarna Anna Danilina, Kazakstan, och finländaren Harri Heliövaara.

Finsk ilska: ”Vilken hemsk dag”

Heliövaara blev så arg på slutet att han bröt av sitt racket

– Vilken hemsk dag. Två matcher och två riktigt dåliga prestationer. I dubbeln kom vi inte alls i gång, och mixeddubbeln slutade med mina fruktansvärda missar i avgörande tie break. Jag måste bara försöka glömma den här dagen så fort som möjligt, skriver Heliövaara.

Se finländarens ilska nedan.

Efter matchen riktade 28-åriga Townsend kritik mot publik som hon menade hade häcklat henne.

Hör Townsend i spelaren ovan.