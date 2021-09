Djokovic ett steg närmare historisk seger

Novak Djokovic, Serbien, är ett steg närmare en 21:a grand slam-titel och en historisk fjärde grand slam under 2021. Under tidiga morgontimmarna, svensk tid, besegrade han italienaren Matteo Berrettini i US Open-kvartsfinalen i Flushing Meadows i New York.

Precis som i åttondelsfinalen förlorade världsettan Djokovic första set. Visserligen inte lika brutalt som då – setsiffrorna blev 5–7. Men precis som i åttondelen kom han också tillbaka och tog hem de följande tre – 6–2, 6–2, 6–3.

– Det var en grym match med mycket energi på banan, och utanför. Matteo (Berrettini) är en utmärkt spelare. Varje gång vi möts så är det alltid en jämn match. Den här gången var det inte annorlunda, säger Novak Djokovic till US Open.

På fredag möter Djokovic OS-mästaren från Tokyo, den tyske världsfyran Alexander Zverev, i semifinal på Arthur Ashe Stadium. Zverev slog ut Djokovic ur OS-turneringen just i semifinalen, men Djokovic leder i interna möten med 6–3.

Djokovic är nu två segrar ifrån att tangera australiensaren Rod Lavers prestation från 1969, då han vann alla fyra grand slam-turneringarna under samma år.

KLIPP: Rasar mot toalettdebatten: ”Fånig och idiotisk” (1 september)