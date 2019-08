Federer tappade första set igen: ”Slarvigt”

Precis som i första omgången mot indiern Sumit Nagal tappade den femfaldige US Open-mästaren Federer det första setet under taket. Matcherna på övriga banor var stoppade eftersom det regnade i New York.

– Jag hade mycket respekt för Dzumhur och hade det svårt i första set och början av andra. Sedan kunde jag förbättra spelet. Det var viktigt för mig att tänka positiva tankar och fokusera på koncentrationen. Jag klarade av att försvara min serve efter det slarviga första setet, säger Federer.

38-åringen servade tungt och avgjorde när den 99-rankade bosniern Dzumhur slog returen över baslinjen och matchen var över efter 2.21. Federer förlitade sig på serven och satte 16 ess och fick in 81 procent av förstaservarna.