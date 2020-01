Vädret skapade kaos i Australien – halkar i regnet

Tunga regnskurar och sandstormar under morgonen gjorde att spelet i Australian Open försenades. Högtrycksslangar användes för att spola bort vatten från banorna, men nytt ihärdigt regn skapade nya problem. Taken började att stängas, men inte tillräckligt fort för Daniil Medvedev som halkade runt under sin match.

– Vi spelade bara ett game på, låt oss kalla det för utombusbanan. Så fort som taket stängs, så förändras allting, säger han.

I själva matchen stod dock ryssen pall och slog ut spanske kvalspelaren Pedro Martinez med 7-5, 6-1, 6-3.

Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Stjärnan Osaka rasar och kastar sin racket

Tsitsipas ilska – drämmer till sin pappa med tennisracket