”Emma Raducanu drar sig ur turneringen på grund av en skada i hennes höga hand”, skriver arrangören på Twitter.

I och med att brittiskan inte kom till start i första omgången mot bulgariskan Viktoriya Tomova ramlar hon utanför topp 100 på världsrankningen för första gången sedan den skrällartade segern i US Open 2021, skriver The Guardian.

20-åriga Raducanu blev även en stor snackis med anledning av hennes udda presskonferens inför starten av Madrid Open, där hon besvarade 16 frågor med blott 58 ord.

”Snälla frågor”

Enligt The Telegraph var det 16 snälla frågor som ställdes till den brittiska tennisstjärnan. Men efter knappt tre minuter av presskonferensen var en pressperson tvungen att ingripa och säga:

– Låt oss bara lämna det där.

The Telegraph skriver att 20-åringens uppträdande var oväntat då hennes relation med medier varit balanserad sedan hon vann US Open 2021. Dessutom brukar hon vara pratsam och engagerad under presskonferenser.

På frågan om lottningen i Madrid svarade brittiskan:

– Det är vad det är.

The Telegraph skriver att Raducanu i snitt svarade med tre och ett halvt ord per fråga.

Begränsade framgångar

Raducanu har fått en tuff start på året och storturneringen i Madrid var viktig för henne för att inte tappa rankningspoäng, vilket hon nu gjorde.

Sedan skrällsegern i US Open 2021 har Raducanus framgångar varit begränsade. Bland annat valde hon att ta bort Instagram och WhatsApp från sin telefon för att isolera sig själv från negativiteten på sociala medier. Trots det märker hon av kritiken från de som förväntar sig att hon ska spela världstennis varje vecka, skriver The Telegraph.