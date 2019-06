Foto: Bildbyrån.

Regnkaos i Paris – alla matcher inställda

Ett stort regnoväder drog in över Paris under onsdagen och stoppade allt spel i Franska öppna.

Kvartsfinalerna kommer istället att spelas under torsdagen.

Ett regnoväder i Paris spolade bort en hel dags spel i Franska öppna under onsdagen. Det är andra gången sedan 2000 som spelet stoppas helt under en dag på Roland Garros i Paris. Herrarnas och damernas kvartsfinaler kommer istället att spelas imorgon, torsdag. – Det har vräkt ner i princip hela dagen, säger SVT Sports Therese Bosta, utsänd i Paris. Det har aldrig tidigare i en grand slam-turnering hänt att de inte kan fortsätta spela. GS-dubbelfinalen för damer i Australian Open ställdes dock in på grund av regn 1977 Matcherna som ställdes in Matcherna som ställdes in Visa Damer: Simona Halep, Rumänien–Amanda Anisimova, USA, Madison Keys, USA–Ashleigh Barty, Australien. Herrar: Novak Djokovic, Serbien–Alexander Zverev, Tyskland, Dominic Thiem–Österrike–Karen Chatjanov, Ryssland. Dela Dela