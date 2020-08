Simona Halep står över US Open: ”Hälsan kommer först”

Halep meddelade sitt besked på Twitter.

”Efter att ha vägt in alla faktorer med de exceptionella omständigheter vi lever i har jag beslutat att jag inte kommer resa till New York för att spela US Open. Jag har alltid sagt att jag kommer sätta hälsan först och därför föredrar jag att stanna i Europa”, skriver hon.

Nadal nobbar också

Sedan tidigare har även topprankade Elina Svitolina, regerande mästaren Bianca Andreescu och Kiki Bertens valt att nobba den första grand slam-turneringen sedan coronapandemin. På herrsidan kommer inte heller Rafael Nadal till spel.

Turneringen på Flushing Meadows i New York ska spelas utan publik och inleds den 31 augusti.