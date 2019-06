Sverigeettan Peterson nobbar Swedish Open

Grand slam-turneringen Wimbledon inleds den 1 juli. Där är Rebecca Peterson direktkvalificerad. Men när WTA-turneringen Swedish Open i Båstad efter två år gör comeback veckan därefter är Sverigeettan alltså inte på plats.

– Det är tråkigt att missa en tävling på hemmaplan och det är fantastiskt fint i Båstad. Men jag ser det här som det bästa för mig, säger 23-åringen.

Årets Swedish Open är den första på damsidan sedan 2017, då WTA-turneringen tvingades lägga ned av ekonomiska skäl efter att titelsponsorn hoppat av.

– Det är väldigt positivt att den är tillbaka. Alla tävlingar vi kan få är ett plus och väldigt bra för många svenska spelare som får möjligheten att åka dit och tävla, säger Peterson.

”Sparat wildcard”

En som däremot kommer äntra tennisortens grusplaner i juli är Sverigetvåan Johanna Larsson – såvida hon inte går långt i Wimbledon som delvis överlappar Swedish Open. Men Larsson, som sjönk på världsrankningen under en tuff vinter, kvalar i nuläget inte in via sin rankning utan ser därför ut att tilldelas ett wildcard.

– Vi har sparat ett wildcard för att Johanna ligger några platser utanför listan. Vi kommer till varje pris se till att hon kan spela, säger turneringens evenemangsdirektör Christer Hult om Larssons medverkan.

Tävlingen kommer att ha 125 000 dollar, motsvarande drygt en miljon kronor, i prispengar och ingår i den lägsta kategorin på touren.

Skrällde i Franska

Rebecca Peterson stod för en skräll i sin förra grand slam-turnering, Franska mästerskapen, då hon slog ut 39-rankade Julia Putintseva, Kazakstan, i den första omgången.

Till nästa veckas Wimbledon kommer hon med en förlust mot tyskan Angelique Gerber i WTA-turneringen i Eastbournes öppningsomgång.

Trots det menar hon att det är viktigt att få vänja sig vid gräsunderlaget inför den stundande turneringen.

– Jag ser fram emot Wimbledon. Jag har några gräsmatcher i mig nu, säger Peterson.